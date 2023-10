Allerta meteo arancione, chiudono parchi e giardini a Firenze

Firenze, 23 ottobre 2023 – Allerta arancione sulla Toscana e così, a causa del maltempo, anche a Firenze è stata firmata un'ordinanza che ordina, per l'intera giornata, la chiusura di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili. È quanto spiega, in una nota, il Comune di Firenze.

Palazzo Vecchio raccomanda ai gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all'interno di giardini o parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza. Si vieta poi lo svolgimento di attività mercatali in giardini e parchi pubblici ed aree verdi. Sono inoltre vietate le attività all'aperto nei giardini o parchi pubblici ed aree verdi della città di Firenze e verrà sospesa, dalle 11 a mezzanotte, la fermata Cascine della tramvia linea 1.