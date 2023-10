Scuole chiuse in Toscana martedì 24 ottobre, ecco dove

Firenze, 23 ottobre 2023 – Scatta l’allerta meteo arancione in Toscana e molti comuni decidono di sospendere le lezioni nei comuni di ogni ordine e grado.

La possibilità di temporali anche forti con colpi di vento e grandine, che dovrebbe verificarsi nella giornata di martedì 24 ottobre, porta le amministrazioni a chiudere le scuole per evitare ogni tipo di problema per l’incolumità degli studenti e per la viabilità che giocoforza ogni mattina è gravata dallo spostamento casa scuola e viceversa. Insieme alle scuole, alcuni comuni hanno deciso anche la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri.

Ma ecco un elenco delle scuole che saranno chiuse nella giornata di martedì 24 ottobre in Toscana, divise per province. L’elenco è in aggiornamento.

Provincia di Massa Carrara

In provincia di Massa Carrara saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Carrara e Aulla.

Provincia di Livorno

In provincia di Livorno scuole chiuse a Piombino.