Meteo Toscana, breve pausa dalla pioggia ma arrivano forti temporali

Firenze, 23 ottobre 2023 – Dopo le forti piogge dei giorni scorsi e 48 ore di pausa è già il momento di guardare le previsioni del tempo perché il maltempo annunciato sta arrivando. Almeno secondo le previsioni del consorzio Lamma, che per la giornata di martedì 24 ottobre prevede precipitazioni intense. Pioggia su tutta la Toscana, in particolare sul settore di nord ovest e sulla costa.

Nel riquadro le previsioni del Lamma per martedì 24 ottobre

Le prime piogge arriveranno già lunedì sera sulla Lunigiana e sulla riviera apuo-versiliese, poi da martedì mattina rovesci e temporali sulle zone di nord ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio. “I fenomeni – spiega il Lamma – potranno risultare localmente abbondanti e persistenti, in particolare sui settori di nord ovest e sulla costa centro-settentrionale”. Molto mossi i mari, tendenti ad agitato verso nord. E non mancheranno nemmeno i venti forti. Non ci sarà però il freddo con temperature massime sempre sui 20° e oltre.

Mercoledì in nottata piogge e rovesci diffusi; tendenza a variabilità in mattinata con precipitazioni sparse in esaurimento nel pomeriggio, quando si avranno ampie schiarite.