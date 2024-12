Zum Zeri, torna la neve e parte la stagione sciistica

Massa Carrara, 10 dicembre 2024 - È tempo di tirare fuori gli sci. Sabato 14 dicembre apre la stagione sciistica mettendo a disposizione degli appassionati il Camposcuola perfettamente innevato. Nei prossimi giorni, in base alle precipitazioni nevose, si spera di poter annunciare per domenica l’apertura dello skilift e delle piste del Cippo. In questi giorni, oltre alla neve sparata per preparare al meglio il fondo delle piste, ci sono state circa 40 cm di precipitazione nevosa anche a basse quote nei paesi di Patigno, Coloretta e Noce.

“Smentendo chi sentenziava che sull’appennino non sarebbe più nevicato – dichiara Maurizio Viaggi, direttore delle piste di Zum Zeri – .Purtroppo abbiamo avuto molto vento che non ha favorito una omogenea distribuzione della neve però. Temperature basse e previsioni meteo, ci fanno essere moderatamente ottimisti per la stagione 2025. Infatti la gestione, fresca di un rinnovo per i prossimi 20 anni, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Zeri e della Regione Toscana, sta lavorando per aprire tutti gli impianti durante le festività natalizie e nel biennio 2025/26 ha in previsioni importanti investimenti nella riqualificazioni di impianti e piste. Tra cui una pista artificiale “neveplast”, la prima sull’appennino tosco emiliano. Le strade sono perfettamente pulite e transitabili grazie al grande impegno dell’amministrazione provinciale di Massa Carrara e del Comune di Zeri che hanno messo a disposizione pale, turbine e mezzi spargisale. Il rifugio e l’albergo sono aperti e pronti ad accogliere i tanti appassionati dello sci e nelle valli di Zeri e Rossano, per le festività, i ristoranti proporranno pranzi e cene con i menù tipici del territorio e nella sera del 31 dicembre lo sci club di Zum Zeri organizzerà la tradizionale fiaccolata”.