Immacolata e prima neve. Con lo sguardo in avanti

Tra la neve che ha imbiancato le piste e la speranza che continui a crescere quel sottile stato già apparso, si alza il sipario sulla festa dell’Immacolata Concezione, tradizionale avvio della stagione invernale e fervono i preparativi guardando alle vacanze del periodo natalizio.

A descrivere la situazione delle piste è il direttore della Società Abetone Funivie, Giampiero Danti: "Le prospettive sono buone. Oggi, sabato 7 dicembre e domani, domenica 8 dicembre, abbiamo deciso di restare chiusi per continuare la preparazione delle piste per dare un’offerta straordinaria nelle festività, quindi siamo tutti al lavoro nella previsione dell’apertura di tutto il comprensorio già da domenica 15 dicembre, nella quale saremo in grande spolvero. I cannoni lavorano sfruttando al massimo i momenti di freddo e i risultati appaiono eccellenti. Le previsioni sembrano tutte positive. All’Abetone si usa dire che “quando nevica a New York dopo quindici giorni arriva qui“, e da quelle parti è nevicato la settimana scorsa. Con il lavoro fatto sugli impianti – commenta ancora Danti – siamo già competitivi con tutto il resto d’Italia. Questo potrebbe essere l’anno della rinascita, perché dall’emergenza sanitaria causata dal covid a oggi non abbiamo più lavorato.

"L’imbiancata di questi giorni ha preparato il fondo e quella sparata lo ha fatto diventare sciabile, quindi già da domenica prossima il comprensorio sarà in grado di garantire un’offerta eccellente. E siccome le previsioni ci sono favorevoli – osserva infine Danti –, a cominciare da quelle a breve termine, mi sento piuttosto ottimista. Lo dico con l’esperienza di quello che la neve la pesta tutti i giorni". In questo fine settimana però di aperti ci saranno soltanto i campi scuola, sia di Abetone che della Val di Luce. Lo scorso anno dicembre iniziò con tanta bella neve, ma fu un fuoco di paglia e la stagione lasciò l’amaro in bocca ai tanti appassionati che erano stati illusi dalla nevicata dell’otto dicembre.

Davide Gavazzi dell’Hotel Regina, da sempre abituato a guardare avanti conclude: "Spero che di neve ne venga tanta, stiamo guardando il telefono in attesa delle prenotazioni che sono meno dello scorso anno, ma i dipendenti sono a pieno organico e lunedì vedremo se realmente la neve è arrivata. Allora si inizierà a parlare veramente di stagione invernale. Sono ottimista, e sarebbe bello fare una stagione bianca all’altezza delle aspettative".

Andrea Nannini