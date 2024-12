Amiata, pronti a partire: i lavori alla seggiovia e l’attesa per la neve

Amiata, 5 dicembre 2024 – Ultimi lavori alla seggiovia Macinaie e poi via: la stagione invernale sull’Amiata, ovviamente neve permettendo, può iniziare. Gli operatori del settore turistico sono in fibrillazione, l’avvio della stagione sciistica è sempre una parentesi importante dell’anno sia dal punto visita imprenditoriale che economico. Quest’anno ancora di più visto che si arriva da due anni dove le precipitazioni nevose sono state scarse. Intanto è quasi terminato il secondo stralcio di interventi sulla seggiovia che ha visto lavorare intensamente gli operatori della Isa Impianti e anche molte altre professionalità.

A primavera e autunno 2025 si interverrà nella stazione di monte (motrice) e di valle con la revisione di tutte le componenti elettriche e dei motori. “Diciamo che siamo al 60% dell’opera di revisione per il prolungamento della vita tecnica della seggiovia. – spiega Luciano Porcelloni, vicepresidente di Isa Impianti - La stagione invernale si avvicina e il monte Amiata si appresta ad accogliere sciatori e amanti della neve e della montagna”.

Sempre dal punto di vista tecnico, sono arrivati altri due cannoni di ultima generazione che producono neve a temperature marginali con un più basso consumo di energia e tanta resa. È stato acquistato Neverplast, una sorta di tapis roulant per il trasporto degli sciatori, da utilizzare sotto al tracciato della Sciovia Asso di Fiori, di difficile innevamento, essendo tutta sotto al bosco. “Ci permetterà di risparmiare tempo, acqua ed energia e soprattutto di avere un tracciato idoneo per quest’estate dove l’impianto sarà utilizzato con ganci appositi per il trasporto delle bike. I ganci – Prosegue Porcelloni - per le biciclette per utilizzo sciovie Asso di Fiori e Bellaria a primavera”. La Isa impianti ha pubblicato sul sito le tariffe degli skipass ma restano ancora distanti, soprattutto dal punto di vista della programmazione dell’organizzazione, il versante grossetano da quello senese.

“Cerchiamo sempre un contatto con il versante senese – conclude Porcelloni - avevamo mandato già a giugno ai Comuni le richieste tariffe e prezzi per la commercializzazione, ma apprendiamo solo oggi che ci sono carenze di autorizzazione, non riusciamo mai ad avere un contatto preciso col versante senese”.

Per la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, sarebbe penalizzante sciare con due skipass. “Io credo che sia imprescindibile offrire un’unica tessera per far sciare sia sul versante grossetano che su quello senese. – ha detto Pieraccini – L’Amiata grossetana è pronta a un ragionamento condiviso. Fin dal primo momento ho cercato dialogo con gli operatori della parte alta della montagna, debbo dire che stanno facendo un grande lavoro, sono riusciti a offrire esperienze per quasi 12 mesi l’anno. Il prossimo passo è riuscire, anche con l’aiuto degli operatori, a ridurre la distanza tra montagna e paesi. È molto importante creare dei collegamenti affinché del turismo invernale ne possano usufruire anche i paesi”.

Detto questo un ruolo decisivo lo giocherà il meteo e in un contesto dove i cambiamento climatico è sempre più incisivo è molto importante pensare a differenziare l’offerta. Se è vero che, senza la neve la montagna muore, è pur vero che si possono affrontare i cambiamenti cimatici con progetti green ed ecosostenibili che possano, nel rispetto dell’ambiente e soprattutto di questa montagna portare a delle linee di sviluppo economiche per far sì che “gli uomini della montagna” possano vivere con dignità e non sopravvivere.