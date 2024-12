Meteo Toscana, un assaggio d’inverno. Freddo e nevicate in montagna

Firenze, 6 dicembre 2024 – L’inverno meteorologico è già iniziato il primo dicembre, in attesa del solstizio del 21 dicembre che darà il via a quello astronomico. Il meteo per la Toscana ci dice che il freddo (pungente ma non esagerato) di questi giorni ci dà un assaggio della stagione che sta per cominciare.

Infatti sta cambiando la circolazione atmosferica e – come ricorda il Lamma – domenica arriverà una perturbazione sull’Italia, accompagnata da aria fredda artica. Tuttavia non sarà una vera ondata di freddo, ma un “episodio freddo”, una parentesi che già in settimana si placherà riportando le temperature su livelli più miti. Tuttavia le previsioni ci dicono che anche in Toscana si vedrà la neve, anche se solo in montagna. Domenica sono previste nevicate sull’Appennino a partire da 900 metri con una quota neve che andrà via via scendendo in giornata fino ai 600 metri, sulle colline pisane anche più in basso. Lunedì e martedì invece la quota neve dovrebbe riguardare solo le cime appenniniche.

In Toscana arriva non una vera e propria ondata di freddo ma un "episodio freddo". Comunque sia, le temperature scendono bruscamente...

Sabato mattina attenti alle gelate a fondovalle e in pianura, per il resto giornata soleggiata ma che tenderà a velarsi in serata con l’arrivo delle prime spolverate.

Domenica cielo molto nuvoloso con piogge sparse e nevicate sui rilievi oltre 600-1000 metri. Miglioramento nella seconda parte della giornata. Ventii forti di maestrale sulle isole dell’Arcipelago e sulla costa, poi moderati. Mari molto mossi e temperature in aumento nei valori minimi e in calo in quelli massimi.

Lunedì parzialmente nuvoloso con schiarite sempre più ampie.