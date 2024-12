Prosegue l’allerta neve in Toscana. “Precipitazioni anche intense”

Firenze, 9 dicembre 2024 – Tempo instabile dovuto a una depressione climatica che continua a interessare il Mediterraneo centrale. La Sala operativa della protezione civile ha esteso il codice giallo per neve per le zone appenniniche (Casentino e Valtiberina) fino alle 13 di domani, martedì 10 dicembre. Previste ancora nevicate per oggi, lunedì, sulla dorsale appenninica con accumuli fino a 10-20 cm su Alto Mugello, Casentino, Valtiberina oltre i 600-700 metri e sui crinali più a nord (Mugello e Garfagnana) oltre i 700 metri. Domani mattina ancora possibili nevicate sugli stessi versanti. I fenomeni potrebbero risultare anche nella giornata di oggi, 9 dicembre, localmente intensi.

Sulla viabilità di competenza stanno operando mezzi spalaneve-spargisale del servizio viabilità e tutta la rete stradale è percorribile con mezzi dotati di dispositivi invernali. Segnalate locali criticità dovute alla possibile presenza di alberi, ramaglie e detriti in carreggiata. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali (pneumatici invernali o catene da neve) per percorrere la viabilità provinciale e regionale.