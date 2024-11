Toscana, obbligo pneumatici invernali dal 15 novembre. Ecco dove

Firenze, 14 novembre 2025 – A partire dal 15 novembre 2024, su molte strade italiane, e fino al 15 aprile 2025, sarà necessario viaggiare con gomme invernali o, in alternativa, avere a bordo le catene da neve. Sono esenti dall'obbligo ciclomotori e motocicli, che potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada .Per chi vuole giocare d’anticipo, il periodo di tolleranza per il montaggio delle gomme è già iniziato il 15 ottobre e durerà fino al 15 maggio 2025, termine ultimo per smontarle. È importante ricordare che l’obbligo delle gomme invernali non vale per tutte le strade. Ecco, di seguito, le informazioni per viaggiare sicuri e in regola durante i mesi invernali.

Dove scatta l'obbligo di pneumatici invernali

Dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli a motore su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione Anas in Toscana.

Nel dettaglio, le strade interessate sono: raccordo autostradale “Siena-Firenze”; tangenziale Ovest di Siena (SS674); raccordo autostradale “Bettolle-Perugia”; SS1 “Via Aurelia”; SS2 “Cassia”; SS3bis “Tiberina” (E45); SS12 “dell’Abetone e del Brennero” e SS12radd; SS12var/B “Variante di Ponte a Moriano”; SS62 “della Cisa”; SS63 “del Valico del Cerreto”; SS64 “Porrettana”; SS65 “della Futa”; SS66 “Pistoiese”; SS67 “Tosco Romagnola”; SS67var “Variante di Ellera”; SS67bis; SS68 “di Val Cecina”; SS71 “Umbro Casentinese Romagnola”; SS73 “Senese-Aretina”; SS73var (E78); SS146 “di Chianciano”; SS223 “di Paganico”; SS258 “Marecchia”; SS330 “di Buonviaggio”; SS398 “di Val di Cornia”; SS439 e 439 dir “Sarzanese-Val d’Era”; SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”; SS665 “Massese”; SS679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”; SS680 “San Zeno-Monte San Savino”; SS715 “Siena-Bettolle”; SS716 “Raccordo di Pistoia”; SS716dir; SS719 “Prato-Pistoia” (declassata di Prato); SS741 “Bypass del Galluzzo”.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del codice della strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Quante gomme invernali montare, due o quattro?

La direttiva del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 1580 del 2013 obbliga a montare le gomme invernali almeno sulle ruote motrici. Gli esperti del settore, però, consigliano di montarne quattro per evitare problemi di instabilità all'auto.

Le sanzioni

Secondo quanto prevede il codice della strada, se non si montano pneumatici invernali o, in alternativa, non si hanno catene da neve a bordo, si rischia una multa da 87 a 344 euro. Questo, ovviamente, in presenza di un'ordinanza che ne prevede l'obbligo. Le ordinanze di province e comuni in Toscana sono consultabili sul sito pneumaticisottocontrollo.it.