“Riprendiamoci la patente“. L’Aci premia gli automobilisti che guidano da oltre 50 anni

La sicurezza in strada non ha età e Aci Lucca ha deciso di premiare e “rinfrescare la memoria” sulle regole della strada ai guidatori più esperti del territorio. Si è tenuta venerdì scorso all’auditorium San Micheletto, la quarta edizione di “Riprendiamoci la patente”, l’iniziativa organizzata da Aci Lucca e promossa dalla Motorizzazione Civile di Lucca, pensata per i conducenti, soci e non soci, della provincia di Lucca che guidano da almeno 50 anni.

L’evento, che ha registrato un tutto esaurito, è stato arricchito dagli interventi di esperti tra cui Luca Sangiorgio, direttore di Aci Lucca, Nadia Bellomo, dirigente MCTC Lucca, Marco Conti, specialista in medicina legale a Lucca, Cuono Esposito per la MCTC di Lucca e Massimiliano Bosi, fiduciario di Aci Sport. La mattinata formativa si è focalizzata sulle novità del Codice della Strada degli ultimi anni: patente di guida e validità; requisiti psico-fisici per il rilascio della patente; cause e comportamento in caso di incidente; sistemi ADAS ossia i nuovi supporti alla guida; sospensione, revoca e revisione patente; sicurezza stradale e altro ancora. L’iniziativa nasce dall’esigenza di aggiornare i patentati più esperti sulle recenti modifiche normative e sulle moderne tecnologie presenti nei veicoli, per garantire una guida più sicura e consapevole.

“Anche quest’anno questa iniziativa a cui teniamo molto ha avuto tantissimo successo, coinvolgendo moltissimi guidatori ‘diversamente giovani’ - dice Luca Sangiorgio, direttore di Aci Lucca -. La sicurezza stradale è la prerogativa di Aci Lucca, partendo dai più piccoli per finire ai guidatori più esperti. La tecnologia delle auto, e non solo, è sempre in movimento e in cambiamento, a volte può risultare difficile stare al passo con i tempi. La sicurezza stradale è una responsabilità sociale condivisa, educare con costanza gli utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti, al corretto comportamento garantisce il miglior risultato per aumentare la sicurezza in strada. Bastano delle semplici regole, delle norme di buonsenso che tutti i conducenti possono applicare per contribuire a rendere le strade più sicure”.

I premiati. I partecipanti sono stati premiati per i loro oltre 50 anni di esperienza alla guida. Al termine della spiegazione, tutti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento, un attestato e una targhetta. Questi i premiati in ordine alfabetico: Piero Andreucci (62 anni di patente), Rosanna Vera Anzilotti (58 anni di patente), Michele Aucello (61 anni di patente), Roberto Bandinelli (53 anni di patente), Roberto Bardini (62 anni di patente), Anna Maria Barsali (67 anni di patente), Ferruccio Barsi (55 anni di patente), Mario Barsocchi (57 anni di patente), Maria Luisa Beconcini (53 anni di patente), Luca Bernardini (58 anni di patente), Doriano Berti (68 anni di patente), Grazia Biagini (52 anni di patente), Antonio Bianchi (55 anni di patente), Francesco Bonuccelli (60 anni di patente), Giuseppe Brandani (64 anni di patente), Giuseppe Brogi (67 anni di patente), Renzo Giovanni Buchignani (59 anni di patente), Bartolo Callari (58 anni di patente), Angelo Canali (52 anni di patente), Giuliano Carli (51 anni di patente), Mirella Cecchini (65 anni di patente), Mario Cittadino (52 anni di patente), Luca Ciucci (52 anni di patente).

Patrizia Ermini Patrito (52 anni di patente), Ugo Franceschini (52 anni di patente), Mariella Gambogi (57 anni di patente), Giancarlo Gellera (66 anni di patente), Giuseppe Gemignani (69 anni di patente), Fabrizio Giambastiani (50 anni di patente), Clara Giannoni (54 anni di patente), Gisella Giorgi (54 anni di patente), Luciano Iacopini (58 anni di patente), Angelo Iriti (64 anni di patente), Clara Lamberti (58 anni di patente), Raffaello Giulio Lapucci (70 anni di patente), Raffaella Luchini (65 anni di patente), Claudio Maffei (51 anni di patente), Renato Maffei (57 anni di patente), Angelo Marchi (55 anni di patente), Giuseppe Marsili (67 anni di patente), Gianfranco Matteoni (53 anni di patente), Giuliano Matteucci (53 anni di patente), Claudio Montani (53 anni di patente), Franco Mungai (50 anni di patente).

Ferdinando Nicoletti (60 anni di patente), Roberto Nutini (62 anni di patente), Itala Olivieri (61 anni di patente), Giuliano Padreddii (70 anni di patente), Mauro Pergola (63 anni di patente), Valerio Pergola (50 anni di patente), Carlo Alberto Quilici (62 anni di patente), Roberto Regazzoli (51 anni di patente), Rodolfo Ricchetti (74 anni di patente), Cesare Rocchi (70 anni di patente), Franca Rosadi (58 anni di patente), Arturo Sarcoli (59 anni di patente), Clara Silvestri (51 anni di patente), Franca Soncini (62 anni di patente), Amedeo Stefanini (55 anni di patente), Italo Tofanelli (64 anni di patente), Giovanni Vetere (58 anni di patente), Luciano Viani (64 anni di patente), Marco Volpe (51 anni di patente), Pier Alberto Zavattari (61 anni di patente).