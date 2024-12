Previsioni per la stagione invernale, la neve imbianca le piste sull’Amiata. “Si lavora per aprire per Natale”

Amiata, 10 dicembre 2024 – Nella notte tra domenica e ieri è caduta altra neve sull’Amiata e adesso si inizia a sperare veramente in un’apertura della stazione sciistica nel periodo natalizio. “Il manto bianco – dicono alcuni operatori amitini – suscita ottimismo e speranza che, almeno quest’anno, non si ripetano le stesse condizioni della passata stagione”.

Si presenta un manto nevoso intorno ai 10 centimetri ai poli Macinaie, Contessa, Cantore e Marsigliana e circa 15 centimetri in Vetta. Questa ondata di tempo instabile dovrebbe protrarsi fino a oggi, poi da domani è atteso un deciso miglioramento. Le temperature rimarranno comunque basse (-3° intorno ai 1650 metri) e questo vuol dire che i generatori di neve artificiale potrebbero essere azionati per incrementare il manto nevoso laddove è scarso. Relativamente alla riapertura degli impianti, la società Isa, che gestisce il versante grossetano, ha informato che la riapertura della seggiovia Macinaie-Vetta è prevista per giovedì 19.

Relativamente al versante senese, non è ancora nota la data di apertura della stazione e questa comunicazione scollegata tra i due impianti crea molta confusione, a partire dalla gestione dello skipass. Mentre la Isa ha tutto pronto, compresi i listini e offerte, dalla società senese non arrivano segnali incoraggianti. L’introduzione di uno skipass unico come del resto è avvenuto negli ultimi anni consente di sciare su entrambi i versanti della montagna con un solo biglietto. Il rischio è di sciare con due skipass separati e ciò scontenterebbe tutti, gestori degli impianti e soprattutto gli sciatori che si troverebbero per 10 chilometri di piste due skipass da acquistare.