Schianto sull’Aurelia tra un furgone e tre auto

Albinia (Grosseto), 10 maggio 2025 – Grave incidente stradale sull’Aurelia nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio: l’incidente, avvenuto nei pressi dello svincolo per Albinia, ha coinvolto numerosi mezzi.

La carambola si è verificata sulla carreggiata della strada statale in direzione di Roma, a pochi chilometri dallo svincolo di Albinia, e ha visto tre mezzi coinvolti nel sinistro: per la precisione si tratta di un furgone e di tre auto. Impressionante la scena dello scontro, con i veicoli che hanno riportato seri danni.

La macchina dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Orbetello. I soccorritori hanno liberato una persona che era rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli; poi l’hanno consegnata alle cure del personale sanitario presente sul luogo dell’incidente. Per i rilievi e l’accertamento della dinamica del sinistro è intervenuta la polizia stradale di Orbetello; sul posto anche il 118.

Purtroppo l’Aurelia è una strada che fa spesso parlare di sé per i numerosi incidenti stradali che si registrano. Da ricordare in particolare quello del giorno di Pasquetta, nel quale (dopo otto giorni di agonia) ha perso la vita Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, incidente avvenuto in quel caso all'altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio, e anche l’incidente avvenuto il 22 aprile nei pressi dello svincolo di Orbetello con due automobiliste ferite in uno scontro tra due auto che viaggiavano nella stessa direzione, in quel caso incidente avvenuto nei pressi dello svincolo dell’Aurelia per Orbetello.