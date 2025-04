Morta l’ex deputata Angela Francese, otto giorni di agonia dopo l’incidente stradale

Capalbio (Grosseto), 29 aprile 2025 – E’ morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito a un terribile incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell'Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.

Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l'Aurelia, all'altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio, in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La donna e il fratello erano stati portati all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Lei, in condizioni gravissime, è stata ricoverata in rianimazione e subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Francese era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli, ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. La salma ora è a disposizione della Procura della Repubblica.

Nell’urto terribile, violentissimo, le tre persone coinvolte (Francese, il fratello e il conducente dell’altra auto) erano rimaste incastrate negli abitacoli delle due vetture, una Renault Captur e una Opel Mokka.

Sul posto, lungo l a statale Aurelia, erano intervenuti diversi mezzi di soccorso: i vigili del fuoco di Orbetello, il 118 con le ambulanze della Croce Rossa di Capalbio e di Orbetello, l’elicottero Pegaso del soccorso regionale toscano, i carabinieri e la polizia stradale, personale Anas.

Inizialmente le condizioni più gravi sembravano quelle del conducente dell’altra vettura, oggi invece la notizia della morte di Angela Francese che ha destato forte cordoglio nel mondo politico campano e non solo.