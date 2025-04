Drammatico scontro frontale sull’Aurelia, tre feriti: uno è grave

Capalbio (Grosseto), 21 aprile 2025 – Gravissimo incidente stradale sull’Aurelia a Capalbio, all’altezza dell’uscita per Chiarone in direzione sud.

In quel tratto la carreggiata si riduce a due corsie; intorno alle 13,30 un’auto ha invaso l’altro senso di marcia, forse per un malore alla guida, e si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva in senso opposto. Un urto terribile, violentissimo, tanto che le tre persone coinvolte sono rimaste incastrate negli abitacoli delle due vetture, una Renault Captur e una Opel Mokka: su una viaggiava un 63enne , sull’altra due persone, fratello e sorella di 74 e 73 anni, originari di Napoli.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 con le ambulanze della Croce Rossa di Capalbio e Orbetello, l’elisoccorso regionale Pegaso, i carabinieri e la polizia stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello hanno liberato i feriti dalle lamiere e li hanno affidati ai mezzi del 118 intervenuti. L’intervento per liberare il 63enne è stato particolarmente difficile e il giovane è in gravi condizioni all’ospedale delle Scotte di Siena, dove è stato trasportato in codice rosso dall’elicottero del soccorso regionale Pegaso.

Meno gravi le condizioni degli altri due, il fratello e la sorella, portati invece al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto presente anche personale Anas, per la gestione del traffico e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente.

Una giornata difficile dunque per la viabilità sulle strade di Grosseto e provincia: una vera e propria raffica di incidenti in poche ore, con un singolare primato di tre auto finite in dei canali nel giro di appena due giorni.