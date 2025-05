Morte di Angela Francese, inchiesta per omicidio stradale. Indagato l’altro autista

Grosseto, 1 maggio 2025 – E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Grosseto sulla morte di Angela Francese, la 74enne originaria di Napoli, deceduta all’ospedale di Grosseto otto giorni dopo l’incidente sull’Aurelia avvenuto il giorno di Pasquetta. Al momento l’unico indagato per omicidio stradale è l’autista, un uomo di 67 anni di origine straniera (tuttora ricoverato alle Scotte di Siena), che era alla guida dell’auto che proveniva dalla parte opposta a quella condotta dal fratello della vittima. La Procura ha anche disposto l’autopsia per accertare l’esatta causa della morte avvenuta a 8 giorni dall’incidente e anche dopo l’operazione a cui si era sottoposta la donna all’arrivo al Misericordia perché in condizioni gravissime.

Angela Francesce era stata la prima donna ad entrare nella segreteria provinciale del Pci e nel 1987 divenne anche segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti. Era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. Ed aveva percorso una carriera politica che l’aveva portata ad attraversare parte della storia di quella sinistra combattiva, forte, coraggiosa com’era lei.

Erano da poco passate le 13 quando l’auto sulla quale viaggiava la 75enne, insieme al fratello, si è scontrata frontalmente con una vettura che veniva dalla direzione opposta. Le condizioni della donna erano apparse subito gravissime. Esponente del Pci napoletano, Angela Francese veniva dalla fabbrica, la Remington di Arzano, dove aveva messo il suo impegno come sindacalista della Cgil per i diritti delle operaie e delle lavoratrici campane. Francese era stata dirigente del Pci campano e aveva mantenuto sempre al primo posto le proprie origini. Lo aveva fatto anche da deputata, alla Camera, dov’era stata eletta per diverse legislature. Nel 1972 era stata invitata alla presidenza del Congresso del Pci di Milano che incoronerà Enrico Berlinguer come segretario del partito, a testimonianza dell’impegno sindacale femminile all’interno delle fabbriche. Dopo aver fatto parte della scuola di partito delle Frattocchie, Angela Francese è stata candidata ed eletta deputata nel 1979 dove resterà fino al 1992.