Tragico incidente nel viterbese, le vittime sono due coniugi di Capalbio

Capalbio (Grosseto), 5 maggio 2025 – Si chiamavano Lorenzo Lupo e Giuseppa Galletti le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, a Tarquinia, nel viterbese. Erano entrambi originari di Capalbio, dove il figlio Antonio gestisce una nota rivendita di pesce. A darne notizia sui social la pagina Parrocchie di Capalbio.

In base a quanto appreso – ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione – l’auto sulla quale viaggiavano i due coniugi è uscita di strada ed ha finito la sua corsa contro il muro. E’ successo all’altezza del km 96 dell’Aurelia, in direzione Nord. Sul posto è accorso anche il figlio, ma per i due non c’era già più nulla da fare.

L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo ai coniugi. Nello schianto non sono rimaste coinvolte altre vetture.