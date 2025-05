Calci, pugni e colpi di martello. Brutale aggressione di gruppo, due fratelli in ospedale: uno è grave

Follonica (Grosseto), 10 maggio 2025 – Calci, pugni e anche colpi di martello. Una brutale aggressione di gruppo è avvenuta nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio nel quartiere di Senzuno a Follonica.

Erano circa le 3. Cinque o sei giovani hanno atteso fuori da un locale due fratelli di origine albanese per poi aggredirli. In base alle prime ricostruzioni la lite all’origine della aggressione sarebbe avvenuta ore prima in un’altra zona.

Il gruppo avrebbe quindi deciso di tendere un agguato ai due fratelli che sono stati colpiti ripetutamente con calci e pugni. Uno del gruppo avrebbe avuto anche un martello con cui avrebbe colpito uno dei due.

I fratelli sono stati portati al pronto soccorso di Grosseto. Uno dei due, vista la gravità delle ferite riportate nell’aggressione, è stato trasferito in rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Poco tempo fa nella stessa zona c’era stata un’altra rissa con un gruppo di giovani coinvolti. Anche su questo episodio c’è una indagine in corso.