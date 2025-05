Il pericolo è il Daesh. Cellule ’figlie’ dell’Isis che si riorganizzano

ALI AL SALEM (Kuwait)La missione in Kuwait nasce nel 2014 "e dal 2018, dopo la caduta dell’autoproclamato Stato islamico – spiega il colonnello Fabio Bergamini –, la minaccia è costituita prevalentemente da cellule terroristiche che si stanno riorganizzando sfruttando le vulnerabilità derivanti dall’incertezza politica dell’Iraq e delle continue proteste popolari. In questo contesto la missione del contingente italiano rimane focalizzata nel fronteggiare la crisi umanitaria in corso e nel fornire un rilevante contributo alle operazioni della Coalizione mirate a sconfiggere definitivamente il Daesh".L’acronimo ’Daesh’ identifica l’Al dawla al islamiya fi al Iraq wal Sham, ovvero ciò che ha lasciato in ’eredità’ (benché con diverse varianti che si sono succedute nel tempo) dell’organizzazione terroristica Isis (a sua volta acronimo di Islamic State of Iraq and Syria).Nella base di Ali Al Salem, oltre al ’Task Group Typhoon’, sono impegnati il ’Task Group Araba Fenice’ (con il velivolo ’Predator’ con mansioni di raccolta informativa, ricognizione e sorveglianza), la cellula ’I2Mec’ (raccolta, integrazione e disseminazione delle informazioni), il ’Task Group Breus’ (trasporto strategico di uomini e mezzi e attività di rifornimento in volo con il velivolo Kc767), il ’Task Group Albatros’ (supporto alle forze terrestri con il velivolo Ec-27J) e il ’Task Group Medal’ (trasporto tattivo e attività di ’medical evacuetion’ con il velivolo C130).