Vita, arte e parole ’Il respiro del tempo’. Successo per Dale

Tante le riflessioni emerse dalla mostra “Il respiro del tempo“ che ha trionfato a villa Cuturi per una settimana. Una nuova e coinvolgente esperienza per Dale (Luca Fruzzetti), artista contemporaneo di fama internazionale, figlio d’arte del celebre body painter Maurizio.

L’intento delle opere esposte da Dale è stato quello di celebrare la vita attraverso la fragilità dell’esistenza, l’arte e le parole. Dopo il successo di Cromatismi di Materia, l’artista è tornato a Villa Cuturi, circondato da numerosi ammiratori e amici. Dal 17 al 24 agosto scorso le sale della villa hanno accolto le opere de “Il respiro del tempo“. Ogni quadro è un frammento di storia, dove i materiali utilizzati – spesso grezzi, stratificati, abrasivi – richiamano muri scrostati, pavimenti vissuti e resti archeologici. Arte che si fonde con l’interno della Villa, nel contesto delle sue pareti scrostate che il tempo racconta.

Insomma, un’immersione che ci fa riflettere sul filo sottile che passa tra pensiero e materia, leggendo nelle tele esposte elementi che vanno oltre, capaci di generare nuove energie. Visitare la mostra è stato come perdersi dentro un oltre invisibile ma percettibile, fino a raggiungere il caos dell’universo, fino a scoprire che le discariche, i rifiuti parlano un linguaggio di vita e di appartenenza. Ancora dunque un successo firmato Dale, che ha richiamato in villa centinaia di visitatori. Ospiti e conduttori sul palco sono stati: Stefano Bessi Carloni, Maurizio Fruzzetti, Rosaria Bonotti e Marco Alberti.

La cosa che ha colpito nel pomeriggio dedicato al vernissage è stata l’interazione che Dale è riuscito ad ottenere con il folto pubblico presente, interagendo anche con le canzoni del cantautore Marco Alberti. Laureato in Psicologia Sociale e della Comunicazione presso l’Università di Padova, Luca Fruzzetti matura nel mondo Gucci, dove l’ambiente creativo lo spinge a dare vita alla raccolta di opere pittoriche intitolata Serendipity of Emotions. Le sue opere sono presenti in collezioni private, musei e esposizioni pubbliche, tra le principali ricordiamo: New York, Dubai, Abu Dhabi, Atene, Londra, Città del Messico, Roma, Forte dei Marmi e Venezia. E dopo la mostra? Un viaggio nei luoghi sperduti e solitari del mondo, dove ricaricare le energie a contatto con elementi che fondono la natura con la spiritualità.

Angela Maria Fruzzetti