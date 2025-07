C’è Vivarelli al Buonamici. E la Chiti suona in Castello

Domani al Giardino Buonamici con la Prato Estate nuovo appuntamento degli appuntamenti con gli autori organizzati dalla Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. Dalle 21 sarà ospite della rassegna il giornalista e scrittore pistoiese Alberto Vivarelli con il romanzo Fratelli di sangue (Phasar Edizioni). Amicizia, amore, politica. Sono gli ingredienti del nuovo romanzo noir di Alberto Vivarelli (nella foto). Tre storie vissute dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1986, negli anni del movimento giovanile e operaio, del terrorismo rosso e dello stragismo nero che insanguinarono l’Italia. Un periodo storico “letto” da punti di vista diversi e a volte contrapposti, ma sempre con gli occhi e le informazioni di quegli anni. Nel romanzo si racconta anche la strage alla stazione di Bologna del 1980 in maniera insolita, molto umana: quella vissuta da una giovanissima vittima. Dialoga con l’autore Andrea Mori.Protagonista del terzo appuntamento del 10 luglio sarà la scrittrice pratese Silvia Giagnoni con il libro GKN. Cronistoria personale di un innamoramento collettivo (Panerose Edizioni).

Sempre domani alle 21.30 in Castello Favole, cartoni e fantasia, un concerto/film con l’0rchestra Chiti a ingresso libero: musiche in sicronia con la proiezione di video. Saranno riprodotte le colonne sonore di alcune delle pellicole che hanno fatto la storia di un secolo di cinema, dagli anni ’20 del Novecento all’inizio del nuovo millennio. Infine, stasera alle 21.30 con la Prato Estate da ricordare lo spettacolo dedicato a Galileo di Beppe Allocca L’amor che (non) move il sole alla corte della sculture della Lazzerini, ingresso libero