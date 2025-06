Terremoto a palazzo civico . Consiglieri scrivono al Prefetto: "Il Comune rischia la paralisi"

"Siamo alla frutta: le notizie che avevamo da un mese sono ufficiali", tuona il consigliere d’opposizione a Casola, Michele Ottolini, che interviene anche per le consigliere Anna Leonardi e Maria Lasalandra. "La responsabile dell’Ufficio finanziario-ragioneria del Comune si è dimessa e dal 9 giugno non fa più parte del personale; la dipendente dell’Ufficio tributi si è trasferita in mobilità al Comune di Filattiera e ha preso servizio il 3 del mese. La Segretaria comunale è dimissionaria anch’essa, non avendo rinnovato per il Comune di Casola la convenzione. Per il momento, l’ente non riuscendo a trovare un sostituto, la Segretaria viene ancora quando necessita come per giunte e consigli comunali. Ma ha comunicato che il 30 giugno terminerà questo servizio. La situazione non è semplice, abbiamo un notevole disavanzo - sottolinea - che si aggraverà per la mancanza dello specifico personale che si è dimesso o è andato a lavorare in altre realtà. Il responsabile finanziario è il fulcro di atti comunali come pareri su delibere di giunta, determine di spesa del suo e degli altri servizi e non per ultimo i bilanci e altro ancora. Senza questa figura, il Comune, rischia la paralisi. Ora, tre giorni fa, il sindaco ha fatto pubblicare all’Albo Pretorio tra le altre cose, il decreto sindacale n° 2 che chiunque può andare a leggere dove nomina ad interim responsabile dell’Ufficio finanziario l’ingegnere già responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune. Nello specifico la consorte del primo cittadino - chiude Ottolini - E ha fatto pubblicare una delibera di giunta dove formalizza un’assunzione nel suo staff personale. Come consiglieri di minoranza, appena presa visione degli atti, abbiamo provveduto ad informare della situazione che si è venuta a creare Prefetto, Corte dei Conti e Revisore dei Conti. Una situazione che riteniamo veramente grave. Non vogliamo affossare l’amministrazione ma tutelare i cittadini".

Roberto Oligeri