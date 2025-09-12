Tartarughe Nuova schiusa alla spiaggia libera

Ancora un lieto evento sul litorale apuoversiliese. Hanno infatti fatto capolino dalle sabbie della spiaggia libera accanto al Bagno Essenza all’incirca altre 50 cinquanta tartarughe Caretta Caretta. Si vanno ad aggiungere alle 59 nate al Bagno Milano, alle 24 del Bagno Henderson (la prima schiusa della stagione) e alle 43 dello stabilimento balneare Tropicana. Per quanto riguarda quest’ultimo, gli esperti dell’Università di Pisa hanno spiegato che "nella fase di controllo e scavo dopo 74 giorni dalla deposizione, sono stati trovati vivi nel nido 43 piccoli che sono stati portati in superficie e lasciati raggiungere il mare per iniziare il loro viaggio. Il Museo di Storia Naturale, nell’ambito di un proprio progetto autorizzato dal Ministero e in supporto al progetto Life Turtlenest, coordina con Arpat il monitoraggio dei nidi per contribuire a garantire un futuro a queste specie nel nostro mare. Ringraziamo tutti gli enti e le associazioni coinvolte nel monitoraggio e ricerca in Toscana". Ci sono ancora tre nidi all’interno dell’Oasi Wwf di Forte dei Marmi, poi al Bagno Romanina (che aveva registrato una doppia nidificazione) e, nel Comune di Carrara, al Bagno Mistral. Occhi puntati su questi punti, sempre nel rispetto di alcune – poche e chiare – regole di comportamento: durante la fase di emersione e il percorso nel ’corridoio’ vietato l’uso di luci bianche, mantenere un tono di voce molto basso. Avvistamenti e segnalazioni si fanno al 1530 della Capitaneria. Intanto i volontari del Wwf diffondono un ’avviso ai pescatori’, ricordando che "è vietata la pesca a 100 metri a destra e a sinistra dei nidi di tartaruga marina in schiusa e fino a 300 metri dalla riva. Le informazioni sulla durata dell’interdizione alla pesca e l’ordinanza della Capitaneria di Porto sono consultabili sul sito: https://wwfmassacarrara.wordpress.com/ – precisano – La zona degli scogli tra Bagno Nanuk e la spiaggia libera è quindi interdetta alla pesca. Grazie per la collaborazione a tutela dell’ambiente marino".