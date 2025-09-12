Progetto ’Un tagliando per il cuore’. Seimila euro in favore dell’Opa

Più lavoro, più guadagno

CronacaProgetto ’Un tagliando per il cuore’. Seimila euro in favore dell’Opa
12 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Brotini Spa conferma il proprio impegno a fianco di Monasterio e dell’Opa con un’importante donazione frutto del progetto ’Un...

Lo staff di Brotini Spa consegna l’assegno al direttore di Monasterio Luciano Ciucci

Brotini Spa conferma il proprio impegno a fianco di Monasterio e dell’Opa con un’importante donazione frutto del progetto ’Un tagliando con il cuore’. Il progetto è nato nel luglio 2024 con l’obiettivo di tutelare la sicurezza di chi amiamo e pensare agli altri unendo sicurezza stradale e solidarietà. L’azienda apuana, in prima linea nella valorizzazione delle eccellenze e nel supporto alle idee nate sul territorio, ha sposato la causa di Monasterio raccogliendo fondi tramite i periodici controlli sui tagliandi delle vetture. Per 12 mesi, fino a luglio scorso, per ogni tagliando a pagamento nelle concessionarie di Massa e Carrara (Audi, Volkswagen e Skoda) è stato destinato un contributo a favore di Monasterio e dei suoi progetti di cura, ricerca e accoglienza. Ogni donazione è stata accompagnata da una ricevuta che certifica importo e destinazione del contributo.

Nei giorni scorsi, il patron della Spa, Donatello Brotini, ha consegnato un assegno di 6.000 euro a Luciano Ciucci, direttore generale di Monasterio. Il progetto ’Un tagliando con il cuore’ conferma l’impegno dell’azienda a fianco di Monasterio e dell’Opa: non è la prima volta, infatti, che Brotini offre la sua generosità dimostrando sensibilità per le tematiche sanitarie e contribuendo a iniziative che uniscono cura, innovazione e benessere delle comunità.

"Questa importante donazione - sono le parole di Luciano Ciucci – è una testimonianza significativa della fiducia che Brotini spa ripone nel nostro lavoro. Non è la prima volta che l’azienda sostiene Monasterio: la sua sensibilità verso la cura e la ricerca ha sempre trovato riscontro tangibile nell’ attività dei nostri professionisti. Il sostegno così prezioso di un’azienda apuoversiliese conferma il profondo legame con il territorio e la sua comunità e ci rafforza nella idea di essere parte attiva di quella stessa comunità. Ancora grazie a Brotini per la sensibilità dimostrata e l’attenzione posta alla ricerca e alla cura".

