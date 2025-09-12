Sos dal cimitero di Forno: "Grave stato di incuria"

Pericolo al cimitero di Forno: alcune lastre si sono staccate dai loculi finendo sul marciapiede di passaggio. L’area è stata transennata con nastro rosso per impedire l’accesso alle persone. Ma questo era accaduto diverse settimane fa dopo la caduta di una lastra dal primo loculo. Purtroppo l’area circoscritta si è allargata perché altre lastre, anche di notevoli dimensioni, sono precipitate a terra staccandosi dai loculi dell’ala centrale e laterale.

La situazione ha messo in allarme alcuni cittadini del paese di Forno per la situazione di instabilità e di pericolo in cui versa il cimitero nella parte superiore, accessibile tramite una scala, anch’essa malridotta. Si fanno portavoce del disagio la consigliera comunale, Giovanna Santi, e il vice presidente del consiglio, consigliere Daniele Tarantino, con il gruppo PD. "La situazione del cimitero di Forno peggiora mese dopo mese – affermano i consiglieri -. Diversi cittadini hanno espresso il loro disagio e la loro preoccupazione per lo stato di abbandono in cui versa l’area, chiedendo azioni tempestive e concrete". Era già stata presentata un’interpellanza lo scorso mese di novembre 2024, ma senza esito. Quelle crepe già denunciate, evidenziate in diverse parti della struttura, oggi si sono accentuate. Crepe pericolose per la stabilità di alcuni punti del cimitero e per la sicurezza dei visitatori. Parte del muro di cinta, al piano superiore, è in evidente stato di rischio cedimento. Lo dimostrano i materiali caduti a terra e la nuova lastra del loculo che è precipitata. Per fortuna nessuno si trovava in quel punto al momento del crollo.

"E comunque - proseguono i consiglieri - le condizioni di incuria e la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria rischiano di aggravare ulteriormente questa situazione già complessa. Tale problematica, segnalata da numerosi cittadini, rappresenta un rischio sia per la sicurezza delle strutture, sia per chi frequenta il cimitero, sia per la dignità e il rispetto dovuti ai defunti e ai loro familiari". Desta preoccupazione la crepa che si è formata sulla pavimentazione e sul soffitto della struttura, a seguito di un cedimento del complesso dei loculi lato fiume, dove al muro di contenimento è stato addossato il sacrario dei caduti. La crepa preoccupa molto in quanto si denota un insolito movimento delle piastrine installate per il monitoraggio della situazione.

I consiglieri del Pd chiedono un intervento urgente per verificare lo stato di sicurezza e stabilità della struttura. Ricordiamo che nel 2010 il campo lato fiume del cimitero di Forno fu spazzato via da una frana a causa di infiltrazioni d’acqua che provengono dal versante che lo sovrasta. Santi e Tarantino, a fronte dell’aggravamento della situazione descritta nella precedente interpellanza, evidenziata dal distacco di lastre dai loculi e dal muro di cinta, chiedono "urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ripristino della sicurezza e il miglioramento delle condizioni del cimitero, con particolare riferimento al risanamento delle crepe e delle strutture danneggiate". Chiedono inoltre "un piano di monitoraggio e di manutenzione regolare per evitare il ripetersi di situazioni di degrado in futuro".