Sos erosione, storico faccia a faccia. I timori per l’ampliamento del porto

Approfondire il tema dell’erosione con ulteriori studi e analisi specifiche. L’appello, che già diverse volte era stato lanciato nel corso degli ultimi mesi in merito all’ampliamento del porto, arriva nuovamente forte e chiaro dal gruppo dei Paladini Apuoversiliesi, presenti ieri pomeriggio in un confronto faccia a faccia all’Autorità portuale con il nuovo commissario straordinario Bruno Pisano. Oltre a Pisano, per l’Autorità portuale erano presenti anche il segretario generale Federica Montaresi e il dirigente Luca Perfetti insieme al personale tecnico.

Dodici invece i rappresentanti dei Paladini ieri al confronto a Marina, comprendente anche associazioni di categoria, quindi balneari, albergatori e commercianti, più proprietari di seconde case e residenti. Lungo il confronto avvenuto dentro l’Autorità portuale, con quasi due ore di dialogo tra le parti in cui si è parlato principalmente del rischio erosione per il litorale apuano. "Ringraziamo l’Autorità portuale per l’ascolto, che negli ultimi cinque anni non eravamo riusciti a ottenere - ha spiegato la presidente Orietta Colacicco - e adesso serve trovare un equilibrio tra i desiderata, le aspettative e le possibilità che sono tre cose distinte. Abbiamo mostrato cosa sia l’erosione con il nostro archivio fotografico, in cui si evidenzia una certa tragicità delle cose. Hanno convenuto che ci sia un problema erosione, ma la necessità del porto è quella di mantenere il piano regolatore così com’è, pensando a situazioni di compensazione, cosa per noi impossibile. Puoi compensare quello che è stato già perso, quindi devi comunque fare il ripascimento, ma non posso dire che siamo d’accordo con una futura compensazione, per un danno che si produrrebbe dopo. Questo ragionamento a noi non va bene".

La proposta dei Paladini è dunque per soluzioni alternative, attendendo inoltre come si muoverà il Governo in merito al recente ordine del giorno che l’onorevole Andrea Barabotti della Lega aveva fatto arrivare a Roma, proprio riguardo la necessità di ulteriori approfondimenti. "Nessuno vuole buttare giù il porto - prosegue Colacicco - però dobbiamo fare in modo che i loro desiderata non influiscano negativamente sul resto, facendo sparire la costa. L’erosione è presente a Forte dei Marmi in modo prepotente e sta andando oltre, verso Pietrasanta. Inutile girarci intorno, perchè è l’erosione che ha un’urgenza. Servono altre prove. Sulla banchina Taliercio ho chiesto poi uno spostamento del cronoprogramma, perchè il prolungamento era previsto partisse ad aprile, ma coi lavori che durano dieci mesi, vai a influire sulla stagione balneare. Ho chiesto che venga posticipata per non impattare sulla stagione". Il tema sarà ulteriormente approfondito tra poche settimane, il 6 ottobre alle 17 alla Torre Fiat di Marina di Massa, in un incontro organizzato dai Paladini Apuoversiliesi insieme ai balneari di Pietrasanta. Saranno presenti associazioni di balneari, albergatori, campeggiatori, commercianti, proprietari di seconde case e cittadini di Massa, Ronchi e Poveromo, Cinquale, Forte Dei Marmi e Pietrasanta, a cui è invitata anche l’Autorità portuale. Scopo dell’incontro è aprire un dialogo fra gli stakeholder dell’economia turistica e quella legata al porto, per trovare un punto d’incontro rispetto alla contrapposizione che si era creata. Saranno invitati anche candidati alle elezioni regionali di Massa e Lucca. All’incontro erano presenti Orietta Colacicco, Paolo Corchia, Anna Schiaffino, Antonio Morini, Martino Barberi, Umberto Nesi, Luigi Marzotto Caotorta, Roberto Della Tommasina, Itala Tenerani, Matteo Tarabella, Angelo Franceschini, Tito Franzini.