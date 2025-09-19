Via libera alle piscine. Trovato il nuovo gestore del centro di Quercia

Attesa terminata: il centro sportivo “Salvo D’Acquisto” di Quercia può finalmente riaprire. Il Comune di Aulla, con determinazione dirigenziale 1215 del 12 settembre, ha formalmente aggiudicato alla società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento la gestione dei servizi relativi all’impianto natatorio, alla pista di atletica e ai campi da gioco. L’annuncio sembra dunque arrivato al momento di concretizzarsi e le piscine di Quercia si preparano a riaprire con una gestione rinnovata e di alto livello affidata alla società di Poggibonsi che nel suo staff vanta atleti di spicco come Lisa Angiolini, per due volte sul podio europeo con il bronzo nella 4x200 stile libero e l’argento nei 100 rana. E proprio Lisa Angiolini sarà presente alla giornata dello Sport organizzata per domani.

La nuova gestione del travagliato centro sportivo è stata affidata interpellando progressivamente i soggetti che avevano partecipato all’originaria procedura di gara, dopo la risoluzione del precedente contratto avvenuta a giugno. L’apertura al pubblico è prevista per ottobre, con orario 10-21 dal lunedì al venerdì, 9-14 il sabato, 10-13 la domenica e gli altri giorni festivi. Il contratto già prevede sconti del 20 per cento agli utenti ultrasessantacinquenni e ai disabili residenti nel Comune di Aulla ma stanno prendendo forma ulteriori progetti mirati, d’intesa con l’amministrazione comunale, in favore della popolazione scolastica.

"Con grande soddisfazione possiamo finalmente ufficializzare quanto avevamo anticipato: le Piscine di Quercia riapriranno con una gestione di qualità - dichiara il Sindaco di Aulla Roberto Valettini –. La Virtus Buonconvento rappresenta esattamente la società di alto livello nazionale di cui parlavamo, con un bagaglio di esperienza nel settore agonistico che porterà benefici a tutti gli utenti dell’impianto, dagli atleti più competitivi ai semplici appassionati. Dopo i problemi gestionali che ci hanno costretto a risolvere il precedente contratto, questa aggiudicazione conferma il nostro impegno nel garantire ai cittadini aullesi una struttura sportiva d’eccellenza". Il consigliere comunale Giovanni Schianchi sottolinea che la società "porta metodologie di alto livello e un entusiasmo contagioso per la sfida sul territorio aullese. L’aggiudicazione ufficiale ci permette ora di guardare con fiducia alla riapertura di ottobre, sapendo che l’impianto sarà gestito da professionisti che abbracciano tutti i livelli di pratica sportiva. Inoltre, l’attenzione verso gli ultrasessantacinquenni e i disabili con gli sconti del 20% previsti nel contratto, dimostra una sensibilità sociale che va oltre la mera gestione commerciale".

L’attesa riapertura è confermata, dunque, per l’inizio di ottobre quando l’impianto tornerà a essere il cuore pulsante dell’attività natatoria del territorio. Intanto, la società fa sapere che da lunedì 22 sarà attiva la segreteria per tutte le informazioni agli interessati, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30. La nuova gestione oltre a confermare tutte le attività di acquaticità, dall’acqua fitness all’idrobike, preannuncia novità per la nuova stagione. "Proporremo corsi anche fuori dall’acqua utilizzando la palestrina adiacente le vasche" promette.