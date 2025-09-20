Il Pd ’ingrossa’ le fila: "Esponenti storici rientrano nel partito"

Il Pd si allarga: storici esponenti rientrano nel partito. Il Partito Democratico annuncia con soddisfazione il ritorno tra le proprie fila di storici iscritti ed amministratori che hanno deciso di riaffermare la loro appartenenza e il loro impegno politico.

Si tratta di un rientro significativo che coinvolge figure di primo piano della vita politica e amministrativa montignosina: Giulio Francesconi, assessore comunale; Elisabetta Podestà e Stefano Del Giudice, consiglieri comunali; insieme a Giuliano Zinconi, Alberto Nardi e Cristiano Orsi, tra gli altri. Persone che hanno contribuito, in momenti diversi, alla crescita e al radicamento del Pd sul territorio e che oggi scelgono di tornare a condividere un percorso comune.

Il segretario comunale Luca Nicolini, la segretaria provinciale Elisabetta Sordi, il segretario di sezione Oreste Santini, il capogruppo di maggioranza Marino Petracci e il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti esprimono congiuntamente soddisfazione per un passaggio che rafforza il Partito democratico in vista delle importanti sfide future.

"Quello di oggi – sottolineano gli organi del partito – è un momento di consolidamento e di rilancio. L’ingresso e il ritorno di amministratori ed esponenti di grande esperienza arricchiscono il Pd di Montignoso, rafforzano il rapporto con la cittadinanza e ci rendono ancora più uniti e determinati in vista degli appuntamenti regionali, provinciali e comunali".

La segretaria provinciale Elisabetta Sordi aggiunge: "Sono molto soddisfatta. Parliamo di ingressi di peso, di amministratori con un percorso importante alle spalle. Grazie a Betta, Giulio, Stefano e a tutti coloro che hanno scelto di riavvicinarsi. Grazie al segretario e alla collaborazione di tutti. Questo è il Pd che cresce e si apre, pronto a raccogliere le sfide politiche del futuro".

Il capogruppo Marino Petracci e il segretario di sezione Oreste Santini dichiarano: "Siamo felici di ritrovare compagni di percorso con cui abbiamo condiviso le stesse battaglie e gli stessi ideali. Siamo sempre stati parte di una stessa famiglia e oggi possiamo tornare ad esserlo anche in consiglio comunale". Soddisfatto anche il sindaco Gianni Lorenzetti conclude: "Non nascondo la mia felicità. Tornano a casa persone che hanno scritto pagine importanti della storia del Partito democratico a Montignoso. Penso ad Alberto Nardi e a Pietro Giandomenici: il loro ritorno segna la chiusura di un percorso politico complesso e l’apertura di una nuova stagione. Insieme torniamo a camminare, con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, nell’interesse della nostra comunità".

"Il Pd di Montignoso – concludono gli esponenti – si presenta dunque più unito e più forte, pronto ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo, serietà e spirito di squadra".