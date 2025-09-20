Stadio dei Marmi. Pubblicata la bozza della convenzione. Opere a carico delle ditte

I lavori allo stadio dei Marmi saranno interamente a carico delle società che si sono impegnate a realizzare il ‘progetto di interesse generale per il territorio’, in altre parole il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi. Un atto con cui le società Gemignani e Vanelli Marmi e Ingegner Giulio Faggioni hanno ricevuto in cambio una proroga all’attività estrattiva delle rispettive cave della durata di 25 anni. In parole povere vale a dire che o si fa lo stadio nuovo o decadono le concessioni.

Intanto in queste ore il ritardo sulla partenza dei lavori per la curva Nord sta preoccupando molto i tifosi, che da tempo attendono le migliorie promesse e che faranno del dei Marmi uno stadio a norma di Serie B. I tifosi cercano rassicurazione dalla società, che però non stanno arrivando e gli animi sono piuttosto tesi, al punto che la tifoseria sta pensando di andare a chiedere lumi direttamente all’amministrazione comunale. L’occasione sarà il consiglio comunale ad hoc sullo sport che si svolgerà lunedì alle 18,30 a palazzo civico. Una cosa è certa: i lavori sono in ritardo.

Di ieri la pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune dell’approvazione della bozza di convenzione denominata ‘Progetto di interesse generale per il territorio’. Un documento dove si ripercorre la genesi della convenzione per rifare lo stadio dei marmi, e dove si spiega anche che i progetti originali presentati dalle società riguardavano l’Itinerario ciclabile Michelangelo e il progetto di allestimento di Palazzo Pisani. Il progetto sostituivo è stato presentato il 12 agosto di quest’anno comprendente di riqualificazione da realizzare in tre lotti temporalmente distinti tra loro.

Il Comune il 27 agosto approvava in linea tecnica sei progetti esecutivi rivolti alla riqualificazione dello stadio dei marmi, "per adeguamento ai parametri e agli standard richiesti dalla Lega calcio serie B", cita testualmente il documento. "Preso atto dell’attuale stato di fatto dello stadio, delle deliberazioni autorizzative degli interventi effettuati nel periodo successivo al 2 settembre 1967 - si legge ancora nella delibera di giunta numero 346 del 18 settembre 2025 -, della documentazione presente agli atti d’ufficio ed in particolare della difficoltà a rintracciare la completa documentazione tecnica attinente ai singoli interventi, il Comune eccezionalmente si impegna a verificare ed attestare lo stato della conformità urbanistica ed edilizia dell’impianto sportivo funzionale alla realizzazione degli interventi relativi al secondo e terzo lotto al momento della relativa progettazione". Ma anche che "al proposito distinguere, all’interno dell’intervento complessivo sullo stadio, il primo lotto, per il quale la progettazione dell’amministrazione, di cui si avvarrà il privato, è stata sviluppata fino allo stato esecutivo rispetto agli altri interventi, per i quali ad oggi non esiste una progettazione esecutiva che dovrà essere sviluppata dal privato stesso, si che la presente convenzione ha valore attuativo solo per i lavori di cui al primo lotto, per i quali esiste una progettazione compiuta. Il non rispetto degli impegni assunti nella presente attuativa comporterà la decadenza della concessione".