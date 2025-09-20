’No Variante Aurelia’. L’amarezza del comitato: "Abbattono case e alberi per una colata di cemento"

E’ un’analisi tra l’ironico e il preoccupato quella che fa il comitato No Variante Aurelia, dopo il voto favorevole del consiglio comunale alla modifica al progetto che verrà poi discusso in Conferena dei servizi il 29 settembre. E lo fa affidandosi al giudizio dei cittadini. "Nel consiglio comunale si è verificata una strana congiuntura stellare con Luna e Venere in Giove. I politici locali, che litigano anche sul sesso degli angeli, hanno votato all’unanimità la delibera sulla Variante Aurelia: Lista Persiani (con i transfughi di sinistra Ortori e Giusti), Pd, Lega, Massa è un altra cosa, Forza Italia (in maggioranza), Fratelli d’Italia (in minoranza), Azione insieme al consigliere Pascucci (eletto in lista civica, passato a Noi Moderati, ora civico, domani…). Unica eccezione in difesa del territorio è stata Daniela Bennati del Polo di Progressista. Direte: “Nulla di nuovo è la solita vecchia storia. Si avvicinano le elezioni regionali e la politica cerca consensi”: non è chiaro quanto pesi l’elettorato di Turano, ma sicuramente a fronte di una spesa di 45 milioni da spendere sono tutti d’accordo".

"È particolare che ad oggi, sia stato approvato un costo di 21 di milioni rispetto ai 45 milioni stanziati nel 2022, e che nessuno sappia dopo 3 anni come saranno spesi gli altri 24 milioni: non lo dettaglia Anas, né il Comune, ma i soldi siamo certi si spenderanno tutti e ne serviranno pure di più e di più… L’immaginazione corre alla splendida Cortellesi in ’Gatto in tangenziale’: ”me so capita io: è tutto un magna-magna…”".

"Il consiglio comunale ha deliberato che appronterà gli strumenti urbanistici necessari a realizzare una bella colata di cemento e asfalto su una delle campagne verdi della città, zona a rischio idraulico molto elevato: una strada con sviluppo di oltre 30 metri di larghezza, lunga circa 1500 metri che costa oltre 45 milioni di euro. Una strada che sottrae alla cittadinanza terreni agricoli e frutteti, abbatte case, spiana il distributore Eni alla stazione e finisce dentro l’Opa. In questi 4 anni il comitato ’NoVariante’ ha ampiamente spiegato le ragioni contrarie alla costruzione del solo 1° Lotto della Variante: non è un no a prescindere, ma ben motivato. Singolare è stata la visita di Marco Lunardini (presidente della Commissione del Comune) di sabato scorso per conoscere i luoghi: evidente dimostrazione della scarsa conoscenza del progetto e del disinteresse per i problemi della città, nessuna considerazione del rischio idraulico e delle conseguenze".

"Ricordiamo le principali critiche alla Variantina – concludono –: congestionamento del traffico in via Carducci senza eliminare da Turano il traffico e il transito dei mezzi pesanti, aumento del rischio idraulico (in deroga, così nessuno di quelli che oggi esultano sarà responsabile), cambiamento climatico e allerte meteo, aumento dell’inquinamento e del rischio per i residenti di via Carducci e della nuova Casa della Salute. Purtroppo a noi cittadini resta l’amaro in bocca perché a contare sono solo i soldi, e in questo caso sono tanti, troppi, perché in futuro si possano risolvere i problemi derivati da un progetto fuori dal tempo. Quando pioverà, perché pioverà, per danni a persone e cose, sapremo chi ringraziare e citare. Quando saremo imbottigliati in via Carducci non imprecate ma pensate ai nostri saggi consiglieri che hanno votato a favore. Quando sarete in ospedale e tremerà il lettino al passaggio dei camion, non prendetevela con i dottori se avrete dei problemi. Tanti cari auguri a tutti i massesi".