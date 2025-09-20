La frana va in consiglio. Noceto e Castelpoggio pronti alla ’battaglia’

I residenti di Noceto e Castelpoggio lunedì alle 18,30 saranno in consiglio comunale per lamentare la mancata messa in sicurezza della frana, che dopo il maltempo dalla scorsa settimana ha isolato le due frazioni. Non solo i residenti lamentano anche l’assenza di mezzi pubblici che consentano di raggiungere la città per ogni genere di esigenza, dalle cure mediche ai servizi, passando per la spesa di tutti i giorni. E se Nausicaa e amministrazione comunale fin da subito si sono attivate per garantire il trasporto scolastico per i bambini di infanzia e materna, non sono stati altrettanto garantiti gli spostamenti con i mezzi pubblici per tutti i circa quattrocento residenti. Da Castelpoggio hanno fatto sapere che saranno in molti a non andare a votare alle regionali di ottobre, dopo che per anni le segnalazioni di un crollo stradale sono state eluse.

Adesso chi abita a Noceto e Castelpoggio si dice "inferocito". "Pensavano di metterci a posto con due corriere - dicono i residenti -. Perché gli amministratori non vengono a vedere come faranno i bambini ad attraversare la strada quando piove? La situazione è insostenibile c’è gente che deve andare a lavorare, gli studenti che devono andare a scuola e rientrare a casa, c’è gente che deve partire due ore prima per andare a fare una visita in ospedale. Ad essere isolati non sono solo Castelpoggio e Noceto ma anche tutti i residenti di Bardine, Tendola, Marciaso che passavano da qua pe accorciare la strada. La frana ha messo in ginocchio tutta la comunità montana".

"A distanza di una settimana dalla frana sono state tagliate solo le fraschette, quando ci sono rami e tronchi pericolanti - proseguono dalle due frazioni -. Ci sono gli alberi tutti storti sulla strada e nessuno li ha tolti, intanto per lunedì è prevista la pioggia. E da lunedì i ragazzi ricominciano anche i rientri, come ci vengono a casa, che i genitori sono tutti a lavorare? Ci sentiamo abbandonati. E se per caso viene giù un albero mentre i bambini attraversano la strada? E se la strada frana mentre la attraversano? La situazione è veramente assurda".

I residenti si sentono traditi dalla "politica", come avevano scritto nei giorni scorsi al nostro giornale e minacciano di stracciare le tessere elettorali. Si chiedono interventi urgenti di messa in sicurezza della strada in tempi brevi, perché si teme con l’inizio della stagione invernale e delle conseguenti piogge Noceto e Castelpoggio restino isolati per mesi e mesi con tutti i disagi legati all’impossibilità di arrivare in paese con la macchina.