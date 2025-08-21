‘Villasport’ sotto esame . Via le alghe dalle piscine

Scoppia la polemica sulle piscine chiuse per manutenzione e il complesso Villasport è ancora nel centro del mirino. A fare una segnalazione era stato, alcuni giorni fa, il consigliere di minoranza Emiliano Giusti, pubblicando alcuni scatti su Facebook, ed evidenziando il colore dell’acqua non trasparente. "Ecco come si presentano le piscine Villasport di Villafranca – ha scritto –, a questo si aggiunge l’erba alta nel parco, gente che fuma a bordo vasca, ragazzi che giocano a calcio sotto il trampolino, i lettini distrutti, nessuno passa sotto la doccia, non funziona, il parchimetro fuori uso: che tristezza infinita. Prima di Ferragosto avevo già segnalato tramite pec, ma la situazione nel frattempo è degenerata e l’acqua è verde. Non abbiamo ottenuto risposte, credo sia indispensabile che il sindaco intervenga a tutela dei cittadini".

L’altra mattina infatti la piscina era chiusa per alcuni interventi, come hanno spiegato i gestori. Ha aperto nel pomeriggio. "Le pulizie straordinarie della vasca grande dell’impianto proseguono – hanno scritto ieri in un post –, il nostro staff ha lavorato duramente lunedì e ieri. I fattori che hanno scatenato la colorazione anomala da molti segnalata, sono stati ampiamente spiegati da chi di competenza: un problema di filtraggio sommato al caldo afoso dell’ultima settimana e alla grande affluenza hanno dato origine a una patina di alghe naturali, non tossiche, sul fondale della piscina, trattate con prodotti specifici e rimosse con macchinari appositi. I parametri della vasca sono sempre rientrati, le misurazioni effettuate non rilevano anomalie dannose per la salute dei bagnanti e ricordiamo che obbligatoriamente e puntualmente vengono effettuate analisi batteriologiche specifiche". Anche il primo cittadino ha risposto alle accuse.

"Le contromisure hanno avuto esito positivo – ha scritto – la vasca è in continuo miglioramento, i risultati di cloro libero, combinato, acido cianurico, pH, non hanno mostrato criticità. Capisco che il colore dell’acqua possa destare dubbi, ricordo come anche in anni passati si fosse verificato un simile evento, frutto di diversi fattori ambientali. L’acqua è stata analizzata da una ditta specializzata l’11 agosto con risultati più che soddisfacenti e completamente nella norma". Rimarca poi che il parchimetro è in funzione e il prato delle piscine "non è mai stato tagliato così bene".

