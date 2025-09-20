Posti per persone disabili: "Va adeguato l’impianto"

Il dottor Lanmarco Laquidara torna a sollecitare l’adeguamento del settore disabili alla serie B, e i consiglieri comunali a chiedere l’accesso agli atti per sapere se è stata firmata la convenzione tra il Comune di Carrara e i privati per i lavori di adeguamento dello stadio dei Marmi e se i permessi sono tutti in regola. "Sta di fatto però che i lavori non sono partiti e che i tifosi della curva giustamente protestano in modo aperto e inequivocabilmente chiaro contro i ritardi nei quali il Comune ha svolto certamente un ruolo esclusivo visto che il progetto – scrive Laquidara –, avrebbe dovuto essere pronto il giorno dopo la partita con il Modena, parliamo di cinque mesi fa. Nell’invitare i tifosi a non far pagare alla Carrarese le colpe dell’amministrazione, e a protestare nei confronti dei veri responsabili dei ritardi sobbalziamo però sulla sedia quando leggiamo che lo spazio per i disabili non costituisce alcun problema".

"In Italia esistono le leggi e che in questo caso prevedono l’obbligatorietà di un minimo di due posti riservati ai disabili più 2 per gli accompagnatori ogni 400 posti - va avanti Laquidara -. Considerato che attualmente la capienza è di 3600 posti più 600 in deroga, ci devono quindi essere già ora 18 posti più 18 per gli accompagnatori. Invece ce ne sono 8 più 8, e anche ammesso che lo spazio sia sufficiente la visibilità è più che pessima. Vero che ai disabili è stata tolta l’opportunità di ripararsi sotto gli spazi del rettilineo di tribuna, che affettuosamente chiamiamo loculi. E’ vero che quell’area in teoria è chiusa da anni, ma è anche vero che i disabili l’hanno sempre utilizzata supplendo così alle inadempienze dell’amministrazione, mentre quest’anno si è deciso di impedire l’utilizzo di spazi assolutamente sicuri chiusi per non si sa bene quali considerazioni".

"I disabili non avrebbero mai occupato quegli spazi se l’amministrazione avesse fatto il suo dovere – conclude Laquidara –, e una soluzione potrebbe essere l’apertura in deroga dei loculi. Altrimenti si provveda immediatamente in altro modo ad assicurare 18 posti riservati più 18, e si smetta di considerarsi infallibili rimanendo pervicacemente ancorati alla propria testardaggine". L’ex consigliere comunale adesso attende che i colleghi attuali presentino una richiesta di accesso agli atti per approfondire il tema.