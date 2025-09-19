Mattia mantiene le promesse
Mattia mantiene le promesse
Cronaca
19 set 2025
ALESSANDRA POGGI
Cronaca
La Consulta giovani spaccata su Kirk

Si spacca la Consulta giovani sull’uccisione dell’attivista statunitense Charlie Kirk. E Zoe Stroobant, membro della segreteria dei Giovani democratici abbandona l’aula. Il tutto è nato dopo che Lucian Martisca ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, "figura pubblica e attivista politico statunitense - ha spiegato Martisca -, per riflettere sul valore del dibattito pubblico e riaffermare l’importanza della sicurezza in contesti di libertà di espressione. Ringrazio la maggioranza che è rimasta in aula". Tanto è bastato perché Zoe Stroobant abbandonasse l’aula. A fare chiarezza è il presidente della Consulta Lorenzo Borghini (nella foto). "All’ordine del giorno non c’era un minuto di silenzio che in apertura della seduta Martisca ha proposto - spiega Borghini -. La proposta è stata messa ai voti ed è passata a maggioranza. Legittimamente qualcuno ha deciso di lasciare l’aula. La consulta si esprime sempre in maniera eterogenea e tutti assieme, oltre gli steccati".

"Con altri due membri della consulta (Aurora Baccioli e Matteo Bruschi) ci siamo astenuti e siamo successivamente usciti dall’aula – dice invece Stroobant -. L’omicidio di Kirk è senza dubbio una tragedia, come sono tragedie le innumerevoli sparatorie che ci sono nell’Usa, che lui stesso definiva necessarie per garantire il diritto all’autodifesa e il secondo emendamento. Le condoglianze alla famiglia sono sacrosante, ma ricordare una persona che nella sua vita non ha fatto altro che fomentare l’odio, la disinformazione e il non rispetto per qualsiasi tipo di diritto non è accettabile. Un conto sarebbe stato fare un minuto di silenzio per le vittime dell’odio politico, ma la mozione è stata una strumentalizzazione popolare a destra per fomentare ancora di più l’odio politico. Oggi più che mai nell’incertezza che stiamo vivendo - prosegue Stroobant -, bisogna fare attenzione a questo tipo di strumentalizzazioni, specialmente visto che la destra ha subito ravvisato una generica sinistra dell’omicidio Kirk, per poi scoprire che il killer sembrerebbe essere suprematista bianco ancora più a destra di Kirk. Il minuto di silenzio lo proporremo per le 60mila vittime innocenti del genocidio di Gaza".

