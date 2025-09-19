La Consulta giovani spaccata su Kirk

Si spacca la Consulta giovani sull’uccisione dell’attivista statunitense Charlie Kirk. E Zoe Stroobant, membro della segreteria dei Giovani democratici abbandona l’aula. Il tutto è nato dopo che Lucian Martisca ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, "figura pubblica e attivista politico statunitense - ha spiegato Martisca -, per riflettere sul valore del dibattito pubblico e riaffermare l’importanza della sicurezza in contesti di libertà di espressione. Ringrazio la maggioranza che è rimasta in aula". Tanto è bastato perché Zoe Stroobant abbandonasse l’aula. A fare chiarezza è il presidente della Consulta Lorenzo Borghini (nella foto). "All’ordine del giorno non c’era un minuto di silenzio che in apertura della seduta Martisca ha proposto - spiega Borghini -. La proposta è stata messa ai voti ed è passata a maggioranza. Legittimamente qualcuno ha deciso di lasciare l’aula. La consulta si esprime sempre in maniera eterogenea e tutti assieme, oltre gli steccati".

"Con altri due membri della consulta (Aurora Baccioli e Matteo Bruschi) ci siamo astenuti e siamo successivamente usciti dall’aula – dice invece Stroobant -. L’omicidio di Kirk è senza dubbio una tragedia, come sono tragedie le innumerevoli sparatorie che ci sono nell’Usa, che lui stesso definiva necessarie per garantire il diritto all’autodifesa e il secondo emendamento. Le condoglianze alla famiglia sono sacrosante, ma ricordare una persona che nella sua vita non ha fatto altro che fomentare l’odio, la disinformazione e il non rispetto per qualsiasi tipo di diritto non è accettabile. Un conto sarebbe stato fare un minuto di silenzio per le vittime dell’odio politico, ma la mozione è stata una strumentalizzazione popolare a destra per fomentare ancora di più l’odio politico. Oggi più che mai nell’incertezza che stiamo vivendo - prosegue Stroobant -, bisogna fare attenzione a questo tipo di strumentalizzazioni, specialmente visto che la destra ha subito ravvisato una generica sinistra dell’omicidio Kirk, per poi scoprire che il killer sembrerebbe essere suprematista bianco ancora più a destra di Kirk. Il minuto di silenzio lo proporremo per le 60mila vittime innocenti del genocidio di Gaza".