"Lavori allo stadio, è tutto a posto". Il Comune getta acqua sul fuoco

Dicono che la convenzione sia stata firmata, che i permessi siano tutti in regola e che lo spazio per i disabili non costituisca alcun problema. Dal Comune arriva immediata la replica a quanto annunciato dalla Nazione sul pasticciaccio dello stadio.

Secondo l’amministrazione il progetto realizzato dal Comune non presenta alcuna criticità che impedisca ai tecnici di procedere. "Il progetto per il rifacimento e l’adeguamento dello stadio – scrivono da palazzo civico – è stato realizzato da un professionista specializzato a cui il Comune ha affidato l’incarico. Quello stesso progetto, prima di essere approvato dalla giunta lo scorso 27 di agosto, è stato validato da altri professionisti specializzati e ha ricevuto i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti".

Ricordando che il progetto "ha già ricevuto l’ok del Coni, dei Vigili del fuoco e della Soprintendenza alle belle arti, il Comune sottolinea come "gli interventi sono già stati approvati da tutti gli organi competenti e, in particolare, dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo".

Precisazioni anche sull’avvilente situazione dei disabili: "non è vero che ai disabili è stata tolta l’opportunità di ripararsi in gradinata. Anzitutto il settore al quale si fa riferimento non è la gradinata bensì il rettilineo di tribuna, un’area dello stadio chiusa da anni. Proprio questo importante aspetto è stato ricordato dalla commissione comunale delle Persone con disabilità che ha sottolineato ’ i divieti dei vigili del fuoco, quale tra altri, quello di non poter assolutamente accedere al rettilineo’. In questi mesi il Comune, dopo aver affidato l’incarico per la progettazione e stanziato 1,5 milioni di euro per intervenire in maniera diretta all’adeguamento dello stadio, ha lavorato con costanza per arrivare alla soluzione migliore. Grazie ai fondi messi a disposizione da quanto previsto dall’articolo 21 del regolamento comunale degli agri marmiferi, di realizzare le opere si occuperanno quindi le società Gemignani e Vanelli e Ingegner Giulio Faggioni che hanno già sottoscritto una nuova convenzione. In virtù di questa sinergia – conclude la rettifica di palazzo – tra pubblico e privato sarà possibile realizzare non solo una nuova curva Nord da 2.400 posti, ma anche andare ad adeguare il rettilineo della tribuna oltre a nuovi servizi e spogliatoi nella palazzina uffici".

Niente viene detto sui tempi dell’intervento e resta il fatto che gli ultras non sarano in curva e non faranno sentire il loro supporto nemmeno per la sifida di domenica.