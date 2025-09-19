Nella terra dei 100 castelli. Viaggio tra storia e cultura

Tre giorni tra storia e cultura. Mancano pochi giorni a "La Terra dei 100 Castelli", il weekend di aperture straordinarie in programma da venerdì a domenica nella nostra provincia. Obiettivo scoprire il patrimonio culturale, storico, architettonico spesso poco conosciuto. L’iniziativa, a cura di Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric, con la collaborazione dei comuni della provincia e delle Comunità del turismo di Lunigiana e Riviera Apuana, nasce per valorizzare il territorio ed è frutto di un lavoro che oggi vede la maggior parte dei luoghi fruibili come parte dell’offerta turistica. Ricco il programma. La giornata di oggi si aprirà con il Castello del Piagnaro di Pontremoli e il suo Museo delle Statue Stele Lunigianesi, mentre a Massa è prevista l’unica visita straordinaria a Palazzo Ducale di Massa alle 15,30. Domani, sabato sarà possibile esplorare la Lunigiana aggiungendo alla visita al Castello del Piagnaro le visite al Castello Malaspina di Fosdinovo, alla Fortezza della Brunella di Aulla, al Castello di Lusuolo di Mulazzo e alle due dimore storiche private aperte solo il sabato: il Castello di Bagnone, dei conti Noceti e il Castello di Pallerone che oggi appartiene alla famiglia Malatesta.

Domenica gran tour della provincia e dell’entroterra con ben nove castelli aperti e le visite speciali nei borghi di Mulazzo, Ponzanello, Filattiera. Qui si potranno scoprire la Torre di Dante di epoca malaspiniana, i resti del Castello del Vescovo di Luni, la torre medievale del Castello di San Giorgio. Ai castelli già aperti di Pontremoli, Fosdinovo, Aulla, Lusuolo si aggiungeranno: il Castello (panoramico) Aghinolfi di Montignoso e, nella valle del Taverone, il Castello Malaspina di Monti e il Castello di Bastia. Due straordinarie aperture chiuderanno il pacchetto di visite del territorio, il Castello di Giovagallo di Tresana, testimonianza della presenza di Dante in Lunigiana, e il Castello di Castiglione del Terziere, riqualificato dall’intellettuale Loris Jacopo Bononi come importante centro di cultura. In chiusura domenica a Pontremoli uno degli eventi di punta della IX edizione del festival MutaMenti: il concerto di Chris Collins e Hurricane Trio al Teatro della Rosa. Tutte le informazioni e modalità di visita si trovano sul sito dell’Istituto valorizzazione castelli.