Si cercano insegnanti per lo sport

Nuove opportunità di lavoro con il Coni di Massa Carrara da sempre molto attivo a sollecitare l’interesse dei giovani verso il mondo dello sport. Fino al 20 settembre è possibile candidarsi per il profilo di istruttori sportivi qualificati da inserire nel progetto scolastico Giocosport per l’anno 2025, 2026. L’offerta di lavoro di nuove figure educative-sportive è destinata a candidati laureandi e laureati nel corso di laurea di Scienze motorie e istruttori in possesso di qualifica tecnico sportiva.

Ai fini contrattuali è richiesta almeno una qualifica tecnico-sportiva per aderire alla selezione professionale. Il progetto Giocosport, da diversi anni è attivo sul territorio e ha come scopo di sensibilizzare i ragazzi verso attività sportive, contribuendo a una maggiore motivazione e potenziamento delle abilità in fase scolare. Il programma si articola con un percorso educativo-motorio-sportivo con lezioni all’interno delle scuole dell’infanzia e nelle prime tre classi delle scuole primarie della provincia. Nella fattispecie gli esperti Coni affiancati dalla collaborazione delle maestre di classe daranno corpo a una promozione inerente attività motoria utile per la formazione degli stessi alunni. Si tratta di poter mettere a disposizione dei più piccini la conoscenza delle diverse discipline per una conoscenza approfinta e per scelte future.

Per avere maggiori delucidazioni e aderire alla selezione professionale è necessario fare domanda con una mail all’indirizzo di posta elettronica:[email protected]