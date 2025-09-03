“Volare senza limiti”. All’aeroporto con i Lions per abbattere le barriere

“Volare senza limiti” è un sogno che si avvera ancora una volta sabato e domenica all’aeroporto del Cinquale di Massa. Due giorni in cui i Lions Clubs del Distretto 108La della Toscana potranno "toccare il cielo" insieme i ragazzi con disabilità. E’ tutto pronto per l’edizione di fine estate della manifestazione “Volare Senza Limiti”. In pochissimi giorni la casella mail [email protected] è stata letteralmente presa d’assalto e l’evento si avvia ad essere un ennesimo sold out, come nelle edizioni precedenti. Chi fosse interessato a partecipare alla giornata deve dunque affrettarsi a prenotare il suo posto "verso la felicità!!!", sottolineano gli organizzatori.

La manifestazione si aprirà sabato alle 9.30 con il primo dei voli in programma, voli che continueranno fino alle 18.30. Identico programma anche per la giornata di domenica. I Lions Clubs del Distretto 108Lam che sostengono questo Service ringraziano l’Aeroporto dei Marmi-Cinquale di Massa, le associazioni che hanno dato la loro adesione, gli sponsor e tutti i soci che per due giorni si metteranno a disposizione della felicità. "Questo evento – sottolineano – non potrebbe esistere senza il sostegno di tutti coloro che vi partecipano e a tutti loro il nostro sentito grazie. I Lions, da sempre impegnati a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di poter pienamente partecipare alla vita sociale, vogliono con questo service mettersi a disposizione per ispirare e promuovere nuove possibilità di realizzare percorsi inclusivi, al fine di migliorare il mondo attraverso la gentilezza. “Volare senza limiti” tocca il cuore di tutti!!! Insieme possiamo volare in alto!"