Nonni civici da... arruolare. Pronto il bando del Comune per la sicurezza degli alunni

CronacaNonni civici da... arruolare. Pronto il bando del Comune per la sicurezza degli alunni
3 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
L’amministrazione cerca associazioni per le convenzioni che garantiranno il servizio. L’obiettivo è anche promuovere la partecipazione attiva degli anziani. Previsto rimborso spese.

Un “nonno civico”

L’obiettivo è, come ogni anno, garantire la sicurezza degli alunni quando entrano ed escono da scuola coinvolgendo persone anziane, gli ormai famosi “nonni civici”. Servono pensionati o comunque persone libere da impegni di lavoro, che possano vigilare davanti alle scuole primarie, sorvegliare i bambini nell’attraversamento della strada e in eventuali contatti con persone sconosciute e, in caso, segnalare situazioni di pericolo agli organi competenti. E, scadute le convenzioni a giugno, l’ammministrazione comunale ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per individuare associazioni di volontariato o promozione sociale disposte a realizzare il progetto “nonni civici”, grazie all’attività dei propri associati volontari quindi con un fine solidale e di utilità sociale.

Obiettivo del Comune è impiegare davanti alle scuole del territorio i cittadini anziani per svolgere azioni concrete di tutela e di sicurezza e prevenzione sociale e, nello stesso tempo, promuovere la partecipazione degli anziani alla vita civile, sociale e culturale della comunità. I “nonni civici” dovranno vigilare sulle scuola Collodi, Giudice e Ronchi del Don Milani, Massa 6 di Alteta, Mosti, Casamicciola e Villette dell’istituto Massa 3. Il Comune per il servizio non prevede l’erogazione di un corrispettivo ma solo di un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Per il prossimo anno scolastico, quindi 9 mesi di attività, il rimborso massimo riconosicuto dall’amministrazione è di 1.360 euro per ogni scuola. Le domande di partecipazione al progetto da parte delle associazioni dovranno essere presentate entro mezzogiorno di giovedì 11 settembre, tramite Pec all’indirizzo [email protected] o all’Urp di palazzo civico.

