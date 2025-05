Cinque cose da sapere su Musetti da Carrara: dai genitori tifosi alla compagna Veronica

Carrara, 16 maggio 2025 - Era ancora uno Juniores quando conquistò i primi grandi successi internazionali. Ora che è sulle pagine di tutti i giornali, ora che si è già tolto lo sfizio di sfidare tutti i grandissimi del tennis, Lorenzo Musetti, 23 anni, riguarderà con un sorriso i suoi primi passi sulla terra rossa. Una carriera che negli anni si è arricchita di successi e sconfitte, sorrisi e lacrime. Ma è un fatto che, insieme a Sinner, Musetti è una delle grandi realtà del tennis tricolore. Gli Internazionali d'Italia hanno ulteriormente messo in luce la figura di Musetti. La sua storia inizia a Carrara. Arriva da una famiglia come tante. La madre Sabrina Ratti impiegata, il padre Francesco cavatore in una delle cave che caratterizzano la vita economica di Carrara. I primi passi nel tennis quando aveva cinque anni. Da allora non si è mai fermato.