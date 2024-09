Periodo felice per il tennista. Festa in casa di Musetti. Battezzato il figlio Ludovico

Festa in casa di Lorenzo Musetti, il tennista carrarese che ha vinto la medaglia di bronzo alle recenti olimpiadi di Parigi nel singolo e nei giorni scorsi ha ricevuto la benemerenza civica dal consiglio comunale di Carrara.

Nella chiesa della Natività di Maria Santissima di Nazzano, Lorenzo ha battezzato il figlio Ludovico. A celebrare il sacramento Don Leonardo Biancalani, madrina Valentine Confalonieri, sorella di mamma Veronica, padrino Andrea Marchini, amico di Lorenzo.

Nella breve ma significativa cerimonia, Don Leonardo ha ricordato i principi cristiani del Battesimo e ha presentato il piccolo Ludovico alla comunità. Presenti alla cerimonia i parenti più stretti e gli amici più intimi. Non poteva mancare Simone Tartarini, l’allenatore spezzino che lo segue fin dalla età di dieci anni e che ormai fa parte della famiglia.

Dopo la cerimonia la festa nel giardino di nonna Maria, là dove tutto é iniziato in quel garage. Vestito con un completo verde acqua, Lorenzo é apparso molto sereno e rilassato assieme alla compagna Veronica e al piccolo Ludovico. Una gioia dietro l’altra quindi per il tennista che ha ricevuto grandi soddisfazioni in ambito sportivo, ma anche nel privato, dopo l’arrivo di Ludovico.

Maurizio Munda