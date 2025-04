Carrara pazza per Musetti: vittoria e semifinali a Montecarlo, tifo da stadio

Carrara, 11 aprile 2025 – Nell’epoca d’oro del tennis italiano è stata scritta un’altra importante pagina. Carrara esulta per Lorenzo Musetti: il tennista toscano ha vinto i quarti di finale del torneo di Montecarlo contro Tsistipas (1-6; 6-3; 6-4) e accede alla sua prima semifinale di un Masters 1000. Per la città, che segue le imprese dell’atleta fin da giovanissimo, è un grande orgoglio.

Anche in questo venerdì 11 aprile in tanti sono rimasti incollati davanti alla televisione per seguire le geste del loro campione. Un match certamente non semplice ma nel quale Musetti una volta di più ha trovato le energie per raggiungere un risultato davvero prestigioso. E ora le emozioni continuano, con la semifinale contro De Minaur.

E il sogno di raggiungere l’ultimo atto. La città dunque continua a tifare. Musetti, bronzo olimpico, a settembre scorso aveva ricevuto l’Alta Benemerenza Civica di Carrara, un riconoscimento importante per come porta la sua città nel mondo. I suoi impegni internazionali continui non consentono a Musetti di tornare spesso in città.

Fu lui stesso a rammaricarsene quando ricevette il premio a settembre. “Non tornavo qui da Pasqua, sentivo la mancanza. Ho ricevuto molto affetto dalla mia famiglia, specialmente dalla mia nonna”. spiega il tennista.

Musetti e la compagna hanno un bambino, di nome Ludovico. Fu proprio a Carrara, nella cantina dei nonni, che Musetti iniziò a prendere confidenza con la racchetta. Da lì l’inizio di una storia sportiva straordinaria. Sabato 12 aprile, alle 14.30, la semifinale. Il tifo di Carrara, come sempre, sarà da stadio. Con tante televisioni sintonizzate per questo importantissimo appuntamento.