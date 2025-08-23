Test con il Colli di Luni. I tifosi ricordano Balloni

La Massese ritorna questo pomeriggio (ore 18) allo stadio di Castelnuovo Magra, che l’ha ospitata per le prime due settimane di preparazione, per disputarvi l’amichevole contro il Colli di Luni, formazione di Prima Categoria ligure. Alla sgambata non parteciperà sicuramente Alessio Toracca il cui infortunio si sta rivelando più grave del previsto. Non si hanno ancora certezze al riguardo ma sembra ci sia un interessamento del legamento crociato. Fosse così per lo sfortunato giovane centrocampista classe 2007 prelevato dalla San Marco Avenza si prospetterebbe un lungo stop. Sul fronte tifoseria si sta preparando una grande festa per il trentennale della scomparsa di Alessandro Balloni, a cui è intitolata la Curva Sud, che cadrà il 7 settembre.

E’ stata creata appositamente un’associazione denominata "Io Valgo – Alessandro Presente" che avrà come presidentessa proprio Susanna, la mamma di Alessandro considerata un po’ la mamma di tutta la curva. Il ricavato dell’evento, che si svolgerà a partire dal pomeriggio di sabato 6 settembre e proseguirà fin dopo la mezzanotte, sarà interamente devoluto in beneficienza destinato al reparto pediatrico oncoematologico del nuovo ospedale apuano di Massa. L’apertura dei cancelli allo stadio "Gianpiero Vitali" avverrà dalle 18 con punto ristoro attivo per l’intera serata e possibilità di acquistare nuovo materiale prodotto dalla Curva per l’occasione.

Gianluca Bondielli