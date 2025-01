Lorenzo Musetti al Quirinale: "Stringere la mano a Mattarella è per me un’emozione unica"

Appuntamento istituzionale per Lorenzo Musetti (nella foto) che questa mattina (alle 10.30) sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con tutta la squadra azzurra di tennis che ha vinto la coppa Davis 2024.

Per la seconda volta il tennista carrarese, classe 2002 allenato da Simone Tartarini, sale sul colle dove era già stato lo scorso anno in occasione della conquista della prima coppa Davis, mentre per i continui impegni nei tornei in giro per il pianeta, aveva dovuto rinunciare alla cerimonia di ricevimento delle medaglie olimpiche di Parigi.

In realtà, come lo scorso anno, Lorenzo non ha contribuito molto alla fase finale di Malaga (è uscito sconfitto nella prima e unica partita giocata in Andalusia), ma comunque ha dato il suo nelle qualificazioni e si presenta sempre come numero due del ranking italiano (17 della classifica mondiale con 2650 punti) anche se ad una distanza abissale dal marziano Jannik Sinner che di punti ne ha 11830. E poi quel bronzo al collo conquistato a Parigi è solo suo, tutto frutto del suo talento. Con il capitano non giocatore Filippo Volandri, la squadra di coppa Davis è composta da Jannik Sinner (che ha già annunciato la sua assenza, ufficialmente perché necessita di un periodo di riposo imposto dai medici), Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

"Andare al Quirinale ed essere ricevuti dal Presidente è sempre una emozione unica – dice Lorenzo raggiunto telefonicamente ieri pomeriggio a Montecarlo, in partenza per Roma con il fedelissimo allenatore Simone Tartarini – sarà una cerimonia molto intensa e ricca di emozioni, non capita tutti i giorni di stringere la mano al capo dello Stato". Chiuso il 2024 al numero 17 della classifica mondiale, il nuovo anno non è iniziato troppo bene per Musetti che ad Hong Kong (dove era testa di serie numero due) ha superato gli ottavi ma è stato eliminato nei quarti.

Anche agli Australian Open il mondo del tennis si aspettava qualche cosa di più: inserito nel tabellone principale (da 128) era la testa di serie numero 16, ha superato il primo turno (64esimi) e il secondo (32esimi), ma è stato eliminato al terzo (16esimi).