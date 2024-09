Tennis, Lorenzo Musetti premiato nella sua Carrara

Carrara, 4 settembre 2024 – “Grande protagonista della ‘rinascita’ del tennis italiano e giocatore dalle notevoli qualità tecniche e umane. Stabilmente fra i primi venti giocatori al mondo, vincitore della Coppa Davis 2023 e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024; con questi traguardi di assoluto prestigio ha reso famoso il nome della nostra città nel mondo del tennis e dello sport in generale”. Questa la motivazione con la quale il consiglio comunale di Carrara ha conferito oggi nel corso di una seduta solenne l’alta benemerenza civica a Lorenzo Musetti.

Il tennista carrarino, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, è stato ricevuto dalla sindaca Serena Arrighi, dal presidente del consiglio Cristiano Bottici, dalla giunta e dai consiglieri comunali. Lorenzo Musetti è attualmente numero 18 nella classifica Atp e, pur essendo ancora giovanissimo, è già uno dei tennisti italiani più vincenti della storia. Nel suo palmares può vantare, tra l’altro, la vittoria della Coppa Davis con la nazionale italiana lo scorso anno, i successi nei tornei Atp di Napoli e Amburgo e ancora la semifinale raggiunta nel torneo di Wimbledon pochi mesi fa.

“Il consiglio comunale - spiega il presidente Bottici - ha deciso di attribuire a Lorenzo Musetti l’alta benemerenza civica, un riconoscimento con il quale a nome di tutta la città vogliamo rendere omaggio a uno sportivo che ad appena 22 anni è già entrato di diritto tra i più grandi tennisti italiani di sempre. Poco più di un mese fa alle olimpiadi di Parigi abbiamo tutti esultato assieme a lui per un bronzo straordinario, per una medaglia storica per il tennis italiano e ancora di più per Carrara. La decisione di conferirgli questo riconoscimento, d’altro canto, non è certo maturata quel giorno o è dipesa dal risultato di quella partita, ma affonda le radici ben più lontano nel tempo perché è da tempo che Lorenzo Musetti porta in alto il nome di Carrara in tutto il mondo, sia nei successi che nelle sconfitte, dimostrando sempre non solo un grande talento, ma anche una straordinaria sportività”.

“E’ davvero un grande piacere per me portare simbolicamente il saluto di Carrara e di tutti i carrarini a un atleta che ci ha fatto e ci fa emozionare come pochi – aggiunge la sindaca di Carrara Arrighi -. Io amo molto il tennis e ho sempre seguito i match di Lorenzo Musetti fin dagli esordi e devo dire che quest’ultima estate, tra la semifinale di Wimbledon e quello che è successo a Parigi, è stata davvero unica. La medaglia olimpica e prima ancora la vittoria della coppa Davis e i tanti successi sul circuito Atp sono grandi risultati sportivi che hanno portato prestigio alla nostra città, ma quello di cui tutti noi siamo ancora più fieri è il Lorenzo ragazzo, anzi uomo, prima ancora del campione”.

“Oggi – conclude l’assessore allo Sport del Comune di Carrara Lara Benfatto - premiamo Musetti l’atleta, Musetti il campione, plurimedagliato e campione olimpico, ma mi piace pensare che diamo un riconoscimento importante a Lorenzo il ragazzo di Carrara che con forza, tenacia e determinazione è riuscito a rincorrere i suoi sogni e scalare la vetta della classifica internazionale Atp. Un ringraziamento e i nostri complimenti vanno anche alla famiglia, ai genitori che lo hanno sempre sostenuto e seguito con un’ammirabile compostezza. Lorenzo è un esempio per le giovani generazioni non solo perché è un talento più unico che raro, ma perché dimostra come dai nostri campi da tennis cittadini, con il duro lavoro, si possa arrivare nelle arene più famose a livello internazionale”.