San Genesio che passione. Trattori d’epoca in campo. La Selva tra stand e musica

Hanno una grande passione per i trattori di un tempo. Che però funzionano ancora. Sono giovani e meno giovani e si ritrovano a fiere e mercati, per mettere in mostra i loro mezzi. Sono ‘Gli amici dei trattori’ e hanno portato tanti dei loro mezzi nella Selva di Filetto, in occasione della Fiera di San Genesio. Fiera di San genesio che un tempo era chiamata Fiera dei fidanzati, perché attirava tanti giovani. La fiera è secolare, si tiene almeno dal XVII secolo, secondo le testimonianze di un tempo, attirava tantissimi giovani originari di paesi diversi, che avevano voglia di conoscersi.

All’ombra dei castagni c’erano stand gastronomici per gustare specialità locali preparate sul momento, luna park con autoscontri, il castello incantato, il tagadà e altri giochi tradizionali e il tradizionale mercato che ha fatto da cornice all’evento, con le bancarelle di abiti, scarpe, giocattoli, dolci. I trattori in esposizione hanno attirato l’attenzione. Il più antico? E’ del 1958. I proprietari hanno raccontato la storia dei loro trattori, le modifiche fatte, le caratteristiche, come vengono ancora usati, alle persone che sono passate nella Selva. E la sera hanno organizzato una cena per il gusto senza tempo di stare in buona compagnia. Nel gruppo c’è Alfio, che ha 94 anni e poi ci sono Simone Micheli, Paolo ed Enrico Zannardi, abitano tutti a Filetto, Malgrate e Mocrone.

"Si tratta di trattori d’epoca che vengono ancora utilizzati per scopo personale - raccontano - ci troviamo tra amici, per passione facciamo il grano, coltiviamo le patate per le nostre famiglie e altre piccole cose, poi organizziamo cene per stare tutti assieme. Siamo amici da anni, ci lega la comune passione per l’agricoltura e la meccanica, il collezionismo, ci piace molto modificare i nostri trattori, colorarli, migliorali e ovviamente li utilizziamo ancora. Tante le marche esposte, come Lamborghini, Fiat, Landini, New Holland. Alla fiera di San Genesio sono venute molte persone a vedere i nostri mezzi, noi abbiamo raccontato le loro caratteristiche, per noi è stata una bella soddisfazione".