La fiera in cerca di futuro. Tre giorni per San Genesio. Arte e musica per il rilancio

Filetto si prepara alla tradizionale Fiera di San Genesio, una volta conosciuta come Fiera dei fidanzati. La fiera è secolare, si tiene almeno dal XVII secolo, secondo le testimonianze di un tempo, attirava tantissimi giovani di paesi diversi, che avevano voglia di conoscersi. C’erano poi abili sensali e mediatori che combinavano gli appuntamenti, che spesso diventavano matrimoni. Adesso le cose sono cambiate, ma la Fiera di San Genesio resta uno tra gli appuntamenti più importanti dell’estate lunigianese.

La festa si svolgerà domenica e lunedì, ma le prime bancarelle dovrebbero arrivare già domani e sistemarsi all’ombra dei castagni, nella suggestiva Selva di Filetto. Ci saranno poi stand gastronomici per gustare specialità locali, da domani a lunedì trattori d’epoca con gli ‘Amici dei trattori’ e domenica auto d’epoca in esposizione. Divertimento al luna park: autoscontri, il castello incantato, il tagadà e altri giochi tradizionali sono già aperti da tempo per regalare un sorriso a grandi e piccini. Il tradizionale mercato farà da cornice con le bancarelle che venderanno abiti, scarpe, giocattoli, dolci. Non mancherà la parte religiosa: nella Selva c’è il piccolo e suggestivo oratorio dedicato a San Genesio, patrono degli artisti, dove il parroco don Pietro Giglio celebrerà diverse funzioni, per tutta la giornata di lunedì. Messe sono in programma alle 8, 9, 10, 11, 12 e l’ultima alle 18. L’appuntamento di fine estate di San Genesio appare da tempo in crisi, l’edizione dello scorso anno aveva confermato la tendenza.

Le bancarelle, la cui doppia fila un tempo andava dalle piscine all’oratorio di San Genesio e da lì fino al Nido, da un lato, e quasi a lambire il borgo Filetto dall’altro, si sono ridotte e anche gli spazi fieristici all’interno del castagneto, un tempo riempiti da espositori di auto, mezzi agricoli e del mercato del bestiame, erano vuoti. Così quest’anno l’amministrazione villafranchese ha fatto una scelta precisa, quella di concedere gli spazi agli ambulanti a soli sei euro. L’anno scorso purtroppo non erano molte le bancarelle presenti, meglio quindi correre ai ripari e cercare di attirare un numero maggiore di ambulanti.

M.L.