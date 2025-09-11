La parabola del leader
11 set 2025
MONICA LEONCINI
Cronaca
  4. San Caprasio, la millenaria abbazia dell’accoglienza

San Caprasio, la millenaria abbazia dell’accoglienza

L’Abbazia di San Caprasio ad Aulla ha origini molto antiche: venne fondata nell’884 all’interno di un castello per volere di Adalberto I, marchese di Toscana, e inizialmente intitolata a Santa Maria; nel 1077 venne definitivamente dedicata a San Caprasio, eremita originario della Provenza, di cui si conservano i resti proprio ad Aulla. Negli ultimi vent’anni gli scavi archeologici dentro la chiesa hanno portato alla luce la monumentale tomba del santo, risalente al X secolo, che contiene un rarissimo reliquiario in stucco, protetto da lastre di marmo e sormontate da una copertura in tufo, ma anche i resti delle absidi delle chiese dei VIII e IX secolo.

I lavori di restauro hanno recuperato e messo in evidenza una grande sala capitolare, una porzione di chiostro e altri due locali dove è stato allestito il Museo dell’Abbazia, un’esposizione che illustra la vita nell’abbazia, la storia di San Caprasio e il passaggio dei pellegrini della Francigena. "Qui si accolgono pellegrini da sempre – spiega Riccardo Boggi, direttore del Museo di San Caprasio – Aulla era ed è rimasta strategica, crocevia tra Italia del nord e del sud. Dove oggi c’è l’Abbazia c’era già un punto di accoglienza, abbiamo ritrovato i resti di chiese e di San Caprasio. Quello di Aulla è uno dei pochi musei dedicati al pellegrino, con varie testimonianze del loro passaggio".

