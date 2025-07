Sagra della focaccetta a Quercia. Festa green con materiali riusabili

Anche quest’anno, la Sagra della Focaccetta di Quercia, edizione estiva, si inserisce all’interno del progetto Luni Eco Fest, che promuove feste ecologiche no waste in linea con i principi di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. L’evento fa parte del più ampio progetto Green Community dell’Unione di Comuni della Lunigiana, volto a rafforzare l’impegno per una comunità più verde e sostenibile.

La festa, che si terrà da oggi a domenica, rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la tradizione gastronomica locale con la focaccetta come piatto principale, il tutto in un contesto di impegno ecologico. Anche quest’anno, l’evento sarà caratterizzato dalla volontà di ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità utilizzando materiali rilavabili e attuando misure per minimizzare i rifiuti. Un’occasione per gustare i prodotti tipici della Lunigiana, divertirsi e vivere la festa in modo responsabile, rispettando l’ambiente.

"Sono estremamente soddisfatto dei progressi che il progetto ha fatto e del fatto che le associazioni che hanno aderito lo scorso anno abbiano preso a cuore il percorso verso una maggiore sostenibilità", dice il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana Gianluigi Giannetti, che aggiunge: "È evidente come, con il passare del tempo, l’impegno di queste realtà si sia rafforzato, contribuendo a una visione ecologica che sta prendendo piede nelle tradizionali sagre estive in Lunigiana. Le nostre feste, che sono un momento fondamentale di aggregazione sociale e culturale, purtroppo, incidono notevolmente sulla produzione di rifiuti. È per questo che è fondamentale l’approccio concreto che questi volontari stanno dimostrando nel ridurne l’impatto ambientale. La strada è ancora lunga, ma sono convinto che questo impegno contribuirà a rendere la Lunigiana un esempio positivo di sostenibilità anche attraverso le sue tradizioni".