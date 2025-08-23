Rsa Sanatrix: "Tutte rispettate le normative"

"La Sanatrix rispetta tutte le normative". Dopo le accuse, pesanti, mosse dalla Cgil provinciale nei confronti della residenza per anziani che si trova ad Aulla, il gruppo Sereni Orizzonti risponde e chiarisce la situazione. Il sindacato ha puntato il dito sul calore che si percepisce nelle stanze degli anziani e sulle condizioni di lavoro delle dipendenti, ma anche sulla mancanza di cuoche.

"Non comprendiamo le ultime affermazioni della Cgil - si legge in una nota -, il referente per la Toscana di Sereni Orizzonti Iacopo Giglioli desidera rassicurare familiari, ospiti e comunità locale in merito alle condizioni della struttura che è stata oggetto, negli ultimi mesi, di diversi sopralluoghi da parte degli organi competenti. Da noi sono stati Nas, Asl e Ufficio di Igiene Alimentare che hanno verificato la conformità dei servizi e degli ambienti".

Nella lettera aperta viene riportato anche il parere dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’11 luglio attesta che: "È stato effettuato controllo degli ambienti, sia comuni, sia delle camere degli ospiti, sia dei locali dedicati agli operatori. È stato altresì effettuato controllo sulla presenza di dispositivi atti al raffreddamento degli ambienti. È stata rilevata, con termometro digitale con sonda di rilevamento, la temperatura in tutti i locali visionati, che è apparsa congrua al benessere termico di ospiti e personale".

Il gruppo si dissocia da quanto segnalato dal sindacato. "Sottolineiamo - si legge ancora - che la tutela della salute e del benessere degli ospiti rimane la priorità assoluta e che tutti i servizi, dall’assistenza sanitaria alla ristorazione, vengono costantemente monitorati nel rispetto delle normative e degli accordi con l’Asl". E’ sempre la Asl a certificare quanto dice il gruppo, nel suo ultimo parere.

"Gli ospiti sono apparsi ben tenuti, idoneamente vestiti e impegnati in piccole attività di animazione, compatibilmente con le proprie capacità. Gli ambienti di vita sono risultati adeguati e personalizzati". Sereni Orizzonti, sempre tramite il responsabile d’area Iacopo Giglioli, conferma inoltre la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo con le istituzioni e le parti sociali, per garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza per gli ospiti e condizioni di lavoro adeguate per tutto il personale.

M.L.