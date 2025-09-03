Riparte l’attività dei centri giovanili con supporto scolastico e laboratori

I centri estivi dei comuni della Lunigiana hanno concluso le proprie attività per l’anno in corso e con l’arrivo dell’autunno, prendono il via le nuove offerte. I centri giovanili della Società della Salute propongono una ricca agenda di incontri, laboratori e appuntamenti di socialità e tutela del benessere. Obiettivo della Sds Lunigiana, che gestisce i centri in collaborazione con i Comuni lunigianesi e con educatori dell’Aurora domus, era offrire supporto alle famiglie anche durante l’estate e andare incontro alle loro esigenze. Nei vari centri della Lunigiana i bambini si sono impegnati in attività diverse, come laboratori manuali, di teatro, incontri con l’associazionismo, forze armate e vigili del fuoco, laboratori di musica, manuali, di teatro, ma anche escursioni e uscite sul territorio.

Oltre seicento i ragazzi coinvolti. Tutti i centri fanno capo al Centro minori e famiglie, seguito dalla responsabile Yessica Gussoni, che si occupa di interventi rivolti a minori e famiglie, italiane e straniere. Il lavoro svolto mira a tutelare e a favorire la responsabilizzazione delle famiglie, rimuovere, dove possibile, le cause del disagio e sostenere i genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti per garantire al minore il diritto a crescere con serenitò nella propria famiglia. I centri educativi e giovanili che hanno fatto attività estiva, dal 15 settembre si trasformeranno per andare incontro alle nuove esigenze delle famiglie, riproponendo al pomeriggio attività di supporto scolastico e laboratori. La Sds quindi punta a rafforzare l’offerta di servizi per i giovani, come parte di una strategia più ampia di sviluppo sociale e culturale del territorio. L’accesso è libero, ma è prevista l’iscrizione. Per informazioni dettagliate su orari, sedi e calendario è possibile inviare una mail a [email protected] oppure [email protected].